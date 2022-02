“Piazzola legge e incontra 2022” serata con Ezio Franceschi alla biblioteca “Mantegna”

Volge al termine la rassegna di libri e autori “Piazzola legge incontra”, gli appuntamenti sono curati da Fondazione G. E. Ghirardi Onlus, eKta Aps e l’Assessorato alla Cultura della Città di Piazzola sul Brenta.

Le serate, iniziate nel 2016, dando voce e spazio ad autori locali, testimoni di un vissuto da valorizzare e conoscere, si sono aperte negli anni a temi, persone e riflessioni meritevoli di attenzione e spunto per dialoghi nella collettività.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Le serate si svolgeranno nella biblioteca “Centro Culturale A. Mantegna” di Piazzola sul Brenta e avranno inizio alle 20.45 in adeguamento alle normative Covid-19.

Ezio Franceschi, maratoneta, scrittore e pittore, presenta “UNICUM Dio è tornato (Non fatevi prendere dal panico)”

Dialoga con l’autore Anna Montanari, filosofa di formazione

Letture di Federica Santinello, attrice, regista e formatrice teatrale

Un romanzo denso e ricco di spunti riflessivi, culturali, storici, religiosi e sociologici. Molte sono le dimensioni che incidono sul corpo di questa appassionante invenzione letteraria. Quella del tempo, l’inafferrabile spazialità, ciò che individualmente sappiamo trarne come risorsa limitata spendibile, appunto, la vita. In questo romanzo Dio scende invece idealmente dai Cieli e calpesta la terra per essere fra gli uomini e vedere l’opera del suo stesso creato. La dimensione altra, il Creatore, si impasta ancora una volta le mani con la realtà non per darvi nuovo corpo ma per vederla da vicino, averne contezza e cognizione, tocca l’esito e ne ha riscontro del suo operato. L’immagine surreale, certo non blasfema, dell’intero impianto narrativo è la chiave di svolta di un discorso riflessivo sull’uomo e l’universo altrimenti oneroso e schiacciante, di difficile accostamento con il dicibile e che invece tenta un possibile approccio con il mistero dell’esistenza e dell’origine, che resta comunque inesorabilmente permeato da una irrisolubile verità da indagare, e proprio per questo pungola l’uomo con la sua domanda.”

(Mattia Leombruno)

Le serate della rassegna, curata da Fondazione G. E. Ghirardi Onlus, eKta Aps e l’Assessorato alla Cultura della Città di Piazzola sul Brenta, si terranno in biblioteca “Centro Culturale A. Mantegna”, Piazza IV novembre – Piazzola sul Brenta (PD).

Gli incontri si svolgeranno in adeguamento alle normative di contenimento Covid-19.

