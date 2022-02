“Piazzola legge e incontra 2022” serata con Iris Biasio alla biblioteca “Mantegna”

Continua la rassegna di libri e autori “Piazzola legge incontra”. Otto appuntamenti curati con Fondazione G. E. Ghirardi Onlus, eKta Aps e l’Assessorato alla Cultura della Città di Piazzola sul Brenta.

Le serate, iniziate nel 2016, dando voce e spazio ad autori locali, testimoni di un vissuto da valorizzare e conoscere, si sono aperte negli anni a temi, persone e riflessioni meritevoli di attenzione e spunto per dialoghi nella collettività.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Le serate si svolgeranno nella biblioteca “Centro Culturale A. Mantegna” di Piazzola sul Brenta e avranno inizio alle 20.45 in adeguamento alle normative Covid-19.

Iris Biasio, illustratrice e fumettista presenta “Ommatokoita”

Dialoga con autrice Debora Mazzon, assessore alla Cultura della Città di Piazzola sul Brenta

Ommatokoita, è il primo numero della collana SPILLI edita da NeroVite.

Tra i ghiacci delle Svalbard sorge Pyramiden, un eccezionale baluardo sovietico ai con?ni dell’Occidente, il posto dove il mondo intero aveva modo di osservare l’attuarsi dell’utopia sociale ed economica comunista. Fondata nel 1910 da alcuni minatori svedesi, venne venduta all’URSS nel 1927 e trasformata in una città mineraria per l’estrazione del carbone. In questo luogo nei pressi del polo nord, ?no a vent’anni fa vivevano un migliaio di persone in totale isolamento: serre, impianti sportivi, una mensa comune, la sala della musica, tutto quello che si poteva desiderare, a Pyramiden, c’era. C’erano anche gli uffici del KGB; ancora oggi, nonostante la città sia stata abbandonata, l’edi?cio dedicato alla polizia segreta è sigillato e non visitabile.

I segreti di Pyramiden rimangono intrappolati tra ghiaccio e carbone, ma a volte, qualcuno riesce a liberarsi. “I manoscritti non bruciano”.

Le serate della rassegna, curata da Fondazione G. E. Ghirardi Onlus, eKta Aps e l’Assessorato alla Cultura della Città di Piazzola sul Brenta, si terranno in biblioteca “Centro Culturale A. Mantegna”, Piazza IV novembre – Piazzola sul Brenta (PD).

Gli incontri si svolgeranno in adeguamento alle normative di contenimento Covid-19.

