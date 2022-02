“Piazzola legge e incontra 2022” serata con Tarcisio Bellò alla biblioteca “Mantegna”

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili in adeguamento alle normative Covid-19

Continua la rassegna di libri e autori “Piazzola legge incontra”. Otto appuntamenti curati con Fondazione G. E. Ghirardi Onlus, eKta Aps e l’Assessorato alla Cultura della Città di Piazzola sul Brenta.

Le serate, iniziate nel 2016, dando voce e spazio ad autori locali, testimoni di un vissuto da valorizzare e conoscere, si sono aperte negli anni a temi, persone e riflessioni meritevoli di attenzione e spunto per dialoghi nella collettività.

Le serate si svolgeranno nella biblioteca “Centro Culturale A. Mantegna” di Piazzola sul Brenta e avranno inizio alle 20.45 in adeguamento alle normative Covid-19.

Tarcisio Bellò, alpinista e scrittore, presenta “Il coraggio dei sogni”

La serata è organizzata da “Gruppo Amici della Montagna – Piazzola sul Brenta”

“L’alpinismo nasce dal bisogno dell’uomo di sfidare i propri limiti e di scoprire nuove possibilità fra le montagne. Questo libro è un appassionante racconto e preziosa guida di viaggio, di un ostinato vicentino che a partire dal 2000, con l’aiuto di tanti compagni di cordata, ha esplorato le maestose valli a nord del Pakistan consentendo la prima mappatura su larga scala di una zona quasi sconosciuta. Così sono state individuate, scalate e nominate decine di vette di 5000 e 6000 metri, nelle catene di Hindu Kush e Hindu Raj, ed è stata avviata un’amicizia internazionale e solidale, fra italiani e pakistani, che ha portato alla costruzione di un acquedotto e di un ponte in metallo. Nel 2009 è nata l’idea di costruire il Centro “Cristina Castagna”, scomparsa quell’anno sul Broad Peak, con lo scopo di ospitare la prima Scuola di Alta Montagna del Pakistan e di sviluppare così il turismo locale. Senza esaurire le finalità esplorative, quel modo di fare alpinismo è divenuto esperienza di vita, dove tutti si sono messi in gioco per dare un senso profondo al loro incontro. Nulla è stato facile, ma quel grande progetto fatto di inclusione e umanità ha resistito grazie alla forza positiva che hanno le idee e i sogni importanti. E pagina dopo pagina “ll coraggio dei sogni”, rivelando le vicende vissute e gli obiettivi raggiunti, appassiona, diverte e commuove”.

Le serate della rassegna, curata da Fondazione G. E. Ghirardi Onlus, eKta Aps e l’Assessorato alla Cultura della Città di Piazzola sul Brenta, si terranno in biblioteca “Centro Culturale A. Mantegna”, Piazza IV novembre – Piazzola sul Brenta (PD).

