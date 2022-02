"Piazzolla, la rivoluzione del tango": film, concerto dal vivo ed esibizione di tango argentino

Un evento speciale in occasione del Centenario dalla nascita del geniale musicista argentino Astor Piazzolla è la straordinaria proposta di Veneto Padova Spettacoli sotto lo slogan “Tangheri, musicisti ed appassionati di Tango, unitevi!”. L’appuntamento propone la prima visione di “Piazzolla, la rivoluzione del tango” il film di Daniel Rosenfeld, opera patrocinata anche dall’Ambasciata dell’Argentina in Italia. Prima del film, Concerto dal vivo eseguito dal musicista Mirko Satto al Bandoneon, la particolare fisarmonica che utilizzava Piazzolla e le Esibizioni di Tango Argentino con dei noti ballerini professionisti. Presenta la serata Elena Rocco di Tango Y Cinema ed interverrà il Prof. Ferdinando Perissinotto, docente di storia e filosofia.

Al termine del film è previsto inoltre un evento a sorpresa. In collaborazione con Exit Media, Associazioni di Idee di Padova e FaiTango.

I biglietti per partecipare all’evento sono disponibili sul sito: www.vivaticket.com/it/biglietto/piazzolla-la-rivoluzione-del-tango/176611.

Info: www.frontedelporto.wixsite.com/filmclub

mail: vpspadovaspettacoli@libero.it



Un inedito ed evocativo viaggio nel cuore della vita e della musica di Astor Piazzolla, il mitico e geniale compositore argentino che rivoluzionò il tango. Per la prima volta vengono aperti al pubblico dal figlio Daniel gli archivi del leggendario bandoneonista (fotografie, registrazioni e riprese in super-8), che fanno luce sull’intimità dell’artista.

Il regista Daniel Rosenfeld riesce così a comporre un ipnotico ritratto di Piazzolla: l’infanzia a Manhattan con il padre Nonino, gli inizi di carriera, la passione per la caccia agli squali, il nuevo tango, mix originale di tango e jazz, la famiglia, i misteri del lato creativo. Campione di incassi in Argentina, il film è stato presentato in anteprima al Festival di Amsterdam ed ha vinto tra gli altri il Premio Sur, gli Oscar argentini.