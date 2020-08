Pic-nic nel Parco giardino del Bucaneve a Rovolon

Passa una tranquilla e divertente domenica in compagnia della tua famiglia e dei tuoi amici immersi nella natura del meraviglioso parco giardino del Bucaneve Country House di Rovolon, con vista mozzafiato! Prenota il tuo cestino pic-nic (entro sabato 5 settembre) e ritiralo il giorno dell'evento in tutta tranquillità dalle 11.45 alle 14.30; porta la tua coperta e trova l'angolo del parco che più ti piace, per goderti in pieno relax il tuo pic-nic. E alle ore 15 sorpresa! Comincia lo show con il cappellaio matto che intratterrà i bambini (e non solo!) con uno spettacolo di magia, bolle di sapone e sfere luminose! In collaborazione con Diego Zanetti della Ludoteca “L’albero del riccio".

Informazioni e contatti

Scopri il menù del cestino sul sito: https://www.ilbucaneve.it/il-cappellaio-matto-evento-per-famiglie/. Per prenotazioni del centino pic-nic si può mandare un semplice messaggio qui https://wa.me/393403428978.

L'evento vuole rispettare tutte le normative anti-covid vigenti, in conformità con le linee guida nazionali e regionali a tutela della sicurezza e salute di tutti.