Picnic in vigna sotto le stelle: San Lorenzo da Maeli

Siamo felici di invitarvi, in occasione di San Lorenzo, al “Pic Nic sotto le stelle cadenti”, giovedì 10 agosto nei bellissimi vigneti di Maeli sul Monte Pirio. Una serata speciale che inizia con l’aperitivo al tramonto e prosegue con una deliziosa cena a lume di candela sotto i vigneti, accuratamente illuminati con particolari luci soffuse e allestiti per la serata. Il tutto contornato da un piacevole sottofondo musicale acustico sotto le stelle, con il panorama mozzafiato dei Colli Euganei, dove la bellezza della natura e del paesaggio fanno da sfondo alle tue sensazioni.

Dopo cena spegneremo le lucine che illuminano i vigneti così da ammirare il cielo di San Lorenzo e andare a caccia di stelle cadenti. Ecco il menù del cestino preparato dall' Agriturismo la Florida: - Antipasto: focaccia morbida alle erbe e focaccia rustica con i pomodorini - Primo piatto: cavatelli San Lorenzo (pomodorini, mozzarella e basilico) - Secondo piatto: piccole meteore di San Lorenzo (polpettine di carne con semi di papavero su letto di misticanza) - Dessert: tenerina stellata.

Vi chiediamo di segnalarci eventuali intolleranze. Disponibile menù baby con pasta al pomodoro, panino con il prosciutto e tenerina al costo di 17 euro. In degustazione diverse etichette di vini Maeli, tra cui: Dilì, Moscato Giallo Veneto IGT col fondo Dilante, Vino Rosato da vecchie varietà autoctone col fondo Vino sorpresa:) Fior D' Arancio, Colli Euganei DOCG Spumante Costo 35 euro/persona comprensivi di telo da pic-nic, cestino FEshion e 2 calici di vino Maeli. Cauzione calici: 5 euro/persona. Gli amici a 4 zampe sono i benvenuti.

Parcheggio in loco in via Cesare Pollini 28 a Luvigliano di Torreglia, segnalato in prossimità della Trattoria Al Pirio Da Giona. Info e prenotazioni qui: https://feshioneventi.it/prodotto/san-lorenzo-maeli/.