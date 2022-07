Pic-nic wine experience in vigneto da Maeli

Sei mai stato invitato a cena in un vigneto? Potrebbe essere questa la tua prima volta!

In effetti la proposta è piuttosto invitante: sabato 16 luglio, a partire dalle ore 19:30, ti accomoderemo nel verde dei filari del nostro vigneto, all’aria aperta, nell’ora più bella e anche più romantica del giorno, quella del tramonto…Puoi portare chi vuoi tu, la tua dolce metà o i tuoi amici, ma anche un tuo familiare oppure i tuoi amici a quattro zampe

Al tuo arrivo FEshion Eventi ti consegnerà il tuo telo e il tuo cestino, e potrai decidere tu come e quando assaggiare le prelibatezze che contiene, nessuno ti metterà fretta, perché certe esperienze vanno assaporate con la giusta lentezza. Come il Vino, che accompagnerà questi momenti con i suoi profumi e i suoi aromi.

Proprio i vini che assaggerai nascono dai filari in cui sarai seduto, e le vigne che vedi nutrono i grappoli per circa tre o quattro mesi, fino a quando noi li raccoglieremo e li trasformeremo in vino!

Indicazioni sulla location

L'evento si tiene davanti al capitello della Madonna in via Pirio, 18 a Torreglia, ma la macchina va lasciata in via Cesare Pollini, 28, 35038 Torreglia PD, Italia. Da lì poi si può accedere al vigneto a piedi.

Contenuto cestino

Focacce artigianali

Polpettine finger food vegetariane

Insalatina di quinoa con verdure dell’orto

Arrosto di lonza con salsa fredda alle zucchine

Pesca affogata al maraschino

Vini in degustazione

"Dilante" 2020, da vecchie varietà autoctone imbottigliato con i propri lieviti e rifermentato in bottiglia

Bianco Infinito" 2018, Moscato Giallo Veneto IGT

Rosso a sorpresa

Maeli” 2020 bio, Fior D’Arancio DOCG Spumante

Costo 35 euro/persona comprensivi di telo da pic-nic, cestino FEshion e 2 calici di vino Maeli.

Cauzione calici: 5 euro/persona

Parcheggio in loco in via Cesare Pollini 28, segnalato in prossimità della Trattoria Al Pirio Da Giona

Posti disponibili sono solamente 100

Verrà messo a disposizione gel disinfettante per le mani, da utilizzare al vostro ingresso in vigna e in qualsiasi altro momento lo desideriate

Tutto il cibo sarà preparato e confezionato nei laboratori del catering in apposite food box, secondo tutte le prescrizioni richieste

Il servizio di accoglienza seguirà tutti i protocolli richiesti per il contenimento della diffusione del virus

Info web

https://www.facebook.com/events/712401016658016/

https://feshioneventi.it/prodotto/wine-experience-maeli/