“Tempopresente 2024” con “Piccoli crimini coniugali” al teatro Quirino De Giorgio di Vigonza

Il senso e la motivazione della proposta di questo programma stanno tutti nella parole di Ariane Mnouchkine, mitica regista teatrale e cinematografica, fondatrice del Théatre du Soleil, insignita tra l’altro del primo Premio Europa per il teatro: (…) “ quando vi parlo di società, sto parlando di teatro. Guardare, ascoltare, indovinare ciò che non viene mai detto. Rivelare gli dei e i demoni che si nascondono nel profondo delle nostre anime.

Poi, trasformare, in modo che la bellezza trasfigurante ci aiuti a sopportare la condizione umana. Sopportare non significa soffrire o rassegnarsi.

Gli attori indossano le loro maschere, il pubblico si toglie le sue. Penso che sia importante che quando le persone vengono a teatro, portino via una rinnovata speranza nell’umanità, nella nostra capacità di ospitalità,di bellezza, di tenerezza.

Far rivivere il desiderio, la speranza,il coraggio,l’appetito, lo spirito: questo è il nostro ruolo.

Non ho perso la certezza che avevo da bambina, che è mio dovere rendere il mondo un posto migliore. E chi parlerà se non gli artisti, che ne avrà il coraggio?”

Ariane Mnouchkine ha 84 anni.

La vita è in gioco oggi forse più di prima, tra guerre tra popoli tra individui tra generi e le nuove giovani generazioni che si stanno faticosissimamente facendo carico del nostro futuro, dal clima ai diritti alla democrazia, alla convivenza. Gli artisti, le artiste e le opere in programma, dicono portano testimoniano raccontano propongono, storie che hanno a che fare con la missione originaria della rassegna che oramai compie cinque anni : parlare del #TempoPresente attraverso il teatro contemporaneo. Anche se sostanzialmente ridotta (4 appuntamenti) porterà stupore e incantamento, empatia e coinvolgimento, pensiero e divertimento, doni speciali per le menti e i cuori. In questi incontri di una specialissima comunità temporanea di cittadini, accadrà anche che al termine degli spettacoli si converserà per 15 minuti di botta e risposta con gli artisti dello spettacolo appena vissuto, e fare esperienza delle reciproche emozioni. Infine al book corner ci saranno libri a disposizione, sui testi e sui temi dell’opera in programma. Con Marco Baliani in questi giorni ospite in Veneto per la regia di Arlecchino? con Pennacchi e compagni, entreremo nel racconto epico di Kohlhaas, la storia di un sopruso che, non risolto attraverso le vie del diritto, genera una spirale di violenze, con temi attualissimi in cui siamo immersi e chiamati a riflettere. Lo spettacolo, che ritengo senza tempo, porta l’inventore del teatro di narrazione italiano, magistrali tecniche e uno specialissimo linguaggio per cui , magicamente , su e da una semplice sedia, arrivano mondi paesaggi storie emozioni complessi e immortali, tanto quanto popolari e coinvolgenti.

Il programma

Domenica 14 aprile 2024 ore 21

TEATRO BRESCI - ANNA TRINGALI, GIACOMO ROSSETTO

PICCOLI CRIMINI CONIUGALI

di Eric-Emmanuel Schmitt

traduzione: Sergio Tofano

regia Giorgio Sangati

produzione: Teatro Bresci

durata 90 minuti

Un thriller psicologico appassionante, una commedia al vetriolo che mescola humor e noir, amore e odio, una mise en abyme che porta in scena l’arte come strumento catartico per liberarci dai nostri lati oscuri (imparando a riconoscerli). Protagonista una coppia di raffinati intellettuali borghesi che si ritrova improvvisamente a dover ridisegnare la propria vita coniugale a causa di un’imprevista perdita di memoria. Gilles, infatti, è stato vittima di un misterioso incidente ed è tornato a casa senza ricordare più nulla della sua vita passata, che cerca di ricostruire grazie a quello che la moglie, Lisa, gli racconta. Gradualmente, attraverso un dialogo serratissimo e continui colpi di scena si fanno strada verità più scomode. Emerge tutta la violenza implicita nei rapporti di coppia e lo spettatore si trova ad accompagnare i due in una discesa agli inferi per scoprire fino a che punto ci si possa spingere per mantenere viva una relazione, in un “gioco al massacro” che non manca, però, di divertire. La scena, tra pile di libri e tele accatastate, diventa un campo di battaglia dove l’immaginazione sembra l’unica realtà possibile, l’unico mezzo per riuscire a comunicare, a dirsi, a dire. “Piccoli Crimini Coniugali” è un rebus sull’amore dove le risposte spesso stanno tra le righe, nei corpi, nei respiri, negli sguardi, più che nelle parole inevitabilmente ambigue e inadeguate. L’amnesia è strana. E’ come una risposta a una domanda che si ignora.

Piccoli crimini coniugali

Teatro Quirino de Giorgio piazza Enrico Zanella 29 , Vigonza PD

Tessere con posti assegnati

40 euro intero

35 euro ridotto (residenti a Vigonza, persone dai 65 anni o fino ai 25 anni)

in vendita

– dal 22/12/2023 www.mailticket.it

– 13, 14 / 01/ 2024 dalle ore 10 alle ore 12 al civico 7/a in piazza Zanella a Vigonza

(info tel 3711926476)

13 euro intero / 10 euro ridotto ( per residenti a Vigonza e per persone dai 65 anni)

8 euro ridotto ( per persone fino ai 25 anni)

3 euro ridotto per persone fino ai 14 anni e disabili)

