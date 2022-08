Racconti della natura Kids: "Piccoli, molto piccoli, piccolissimi"

Nuovo appuntamento della rassegna "Racconti della natura Kids" con la presentazione di "Piccoli, molto piccoli, piccolissimi" (HOPI edizioni) e un'attività ludico-didattica a cura dell’illustratrice Irene Penazzi. Il libro, liberamente ispirato al racconto La goccia d’acqua di Hans Christian Andersen, inaugura la collana Micromondi, albi che narrano i micro ecosistemi che incontriamo ogni giorno ma a cui spesso non prestiamo attenzione.

Esseri piccolissimi, molto piccoli e piccoli che si amano e si odiano, si mordono, si mangiano, si uniscono e si dividono. Sono feroci, ma a modo loro si divertono. improvvisamente entra in scena un personaggio bello come il sole che… si mangia quasi tutti! Chi è questo personaggio? Come andrà a finire la storia?

L’evento è compreso nel biglietto di ingresso all’Orto botanico e si tiene all’aperto (in caso di maltempo, in uno spazio coperto). Per partecipare è richiesta la prenotazione online.

"Piccoli, molto piccoli, piccolissimi" è in vendita presso il bookshop dal 28 agosto. Al termine dell’evento è previsto un breve firmacopie.

PRENOTAZIONE: https://www.prenotazioniortobotanicopd.it/events/piccoli-molto-piccoli-piccolissimi/.