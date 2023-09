Piccolo Festival di Relazioni 2023 a LaFormaDeLibro

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 12/09/2023 al 17/09/2023 da domani Orario non disponibile

Prende il via da mercoledì 13 settembre la prima edizione del Piccolo Festival di Relazioni realizzato ed ideato dalla libreria LaFormaDeLibro nello spazio culturale di via del Carmine 6 in cui sono presenti anche Enoteca Mediterranea e l’agenzia di viaggi LaFormaDelViaggio.

Durante il festival diverse saranno le proposte: spazieranno da reading e concerti a presentazioni di libri, omaggi letterari e molto altro. Tra i tanti saranno presenti Cristiano Godano, Romana Petri, Giulio Casale, Marta Ciccolari Micaldi (la McMusa), Michela Marzano, Michael Frank.

Gli incontri saranno ad ingresso gratuito. Solo per Godano e Casale è previsto un piccolo contributo per chi volesse godersi lo spettacolo seduto ad un tavolo dell’Enoteca Mediterranea consumando qualcosa.

(Anteprima del Festival)

Martedì 12 settembre alle ore 18 Aurora Tamigio, la sorpresa letteraria del momento, presenta il suo romanzo d’esordio “Il Cognome Delle Donne” (Feltrinelli) dialogando con Emanuela Canepa e Claudia Grendene.

Aurora Tamigio scrive al suo esordio un romanzo familiare dal respiro ampio e dal passo veloce, che trascina il lettore come un fiume: epica popolare, saggezza antica e leggerezza immaginifica, riso e pianto, e poi personaggi impossibili da dimenticare. Lo scrive come se fosse semplice, e non lo è. Semplice è leggerlo, non ci si ferma più fino all’ultima parola.

(Inizio Festival)

Mercoledì 13 settembre alle ore 21 Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz, si esibisce in un piccolo "live and talk" nel giardino estivo della libreria e dell’enoteca. Un'atmosfera informale e intima, un bicchiere di vino, brani dal vivo e una chiacchierata di parole e musica dedicate all'ultimo album del gruppo, Karma Clima, e non solo.

“Un grido d’allarme che intende scuotere dall’indifferenza, affrontato con smisurata poesia dalle liriche di Cristiano Godano” (Claudio Lancia, “Onda Rock”).

Romana Petri, nella cinquina finalista del Premio Strega 2023, sarà protagonista dell’incontro di venerdi 15 settembre alle ore 18 in cui presenterà il libro “Rubare La Notte” edito da Mondadori, in compagnia della giornalista Francesca Visentin.

“Antoine de Saint Exupery, famigliarmente Tonio, è un personaggio che vale da solo una grande storia.” Petri ribalta le regole della biografia e racconta l’autore de Il piccolo principe senza parlare (troppo) de Il piccolo Principe

Scrittrice, traduttrice e critica letteraria italiana è stata candidata al Premio Strega anche nel 1998 e nel 2013. I suoi romanzi sono stati tradotti in Germania, Stati Uniti, Paesi Bassi, Inghilterra, Francia e Portogallo.

Il primo degli omaggi letterari sarà in compagnia di Liuba Gabriele, pittrice, illustratrice e fumettista oltre che scrittrice di racconti e poesie. Ed è proprio di una delle più grandi poetesse esistite che si parlerà sabato 16 settembre alle ore 16 con la presentazione del graphic novel “Emily Dickinson” edita da Becco Giallo.

Il secondo appuntamento tra musica e parole sarà un omaggio a Giorgio Gaber.

Domenica 17 settembre alle ore 21 Giulio Casale andrà in scena con “Anche Oggi Parla Gaber”. Lo spettacolo - concerto si terrà nel giardino estivo della libreria e enoteca. Un collage di brani musicali e recitati tratti dal repertorio di Giorgio Gaber, uno tra gli artisti più incisivi della storia della musica italiana. Il suo teatro-canzone, portato avanti con coerenza fino alla fine, è uno spaccato ironico e talvolta tragico su una società in cerca di se stessa e priva di riferimenti. A vent’anni dalla sua scomparsa, il messaggio di Gaber rimane di sconcertante attualità. Giulio Casale, considerato interprete gaberiano per eccellenza, riprende e ripropone quel messaggio, allo scopo di ricordare da dove veniamo e cosa siamo diventati.

Il festival continua con un omaggio al grande Kafka, Michael Frank, Andrea Molesini, Claudio Calia e molti altri.

Info web

https://www.facebook.com/libreria.laformadelibro

https://www.viadelcarmine.it/

https://www.viadelcarmine.it/calendario/

Foto articolo da post Facebook