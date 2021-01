“Sala virtuale” del Piccolo Teatro: proiezione del film “Padrenostro” e webinar di approfondimento

Prosegue la programmazione cinematografica del “Piccolo Teatro - sala virtuale” aderente al circuito #iorestoinsala.

L'evento

Tra i vari film in programma in questi giorni (ad orario libero, vedi istruzioni su www.piccolo-padova.it) è previsto anche “Padrenostro” di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino e Barbara Ronchi: per l'interpretazione in questo film Favino ha vinto la Coppa Volpi come miglior attore, all'ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Approfondimento

Il regista Noce affronta una pagina terribile della sua autobiografia (suo padre Alfonso, vicequestore, fu vittima di un attentato dei Nuclei Armati Proletari nel 1976), e lo fa cercando di conservare intatto il suo sguardo di allora, compresa la deformazione del reale che ogni bambino, soprattutto se spaventato, applica alle circostanze.

Il webinar

Per commentare, approfondire ed anche confrontarsi dopo la visione del film, sulla scia dei “Mercoledì d'essai” tradizionali del Piccolo, è previsto un “webinar” su piattaforma Zoom, mercoledì 13 gennaio dalle ore 21, condotto dagli animatori del team “Cinema in prospettiva”: per ricevere i dettagli di accesso scrivere a web@piccolo-padova.it

Info web

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=302943&InstantBuy=1&CallingPageUrl=https://www.liveticket.it/elenco_opere.aspx?Id=68383#ancWizard

https://www.facebook.com/piccoloteatropadova