“Sala virtuale” del Piccolo Teatro: proiezione del film “Lezioni di persiano” e webinar di approfondimento

Prosegue la programmazione cinematografica del "Piccolo Teatro - sala virtuale" aderente al circuito #iorestoinsala.

Tra i vari film in programma in questi giorni (ad orario libero, vedi istruzioni su www.piccolo-padova.it) c'è in prima visione anche "Lezioni di persiano" del regista bielorusso Vadim Perelman.

Il film

Un uomo si finge persiano per sopravvivere a un campo di concentramento. Catturato dai nazisti mentre attraversa la Francia nel 1942, l'ebreo belga Gilles riesce a scampare a un'esecuzione sommaria spacciandosi per iraniano. Un tentativo disperato, suggerito dal libro di poesia persiana che ha appena scambiato con un panino, ma che gli vale la sopravvivenza grazie al comandante di un campo di transito nei paraggi, in cerca di qualcuno che possa insegnargli la lingua farsi. L'ufficiale nazista Koch, che ha in programma di trasferirsi a Teheran dopo la guerra per aprire un ristorante, prende GIlles sotto la sua ala e gli richiede lezioni giornaliere di una lingua che il prigioniero non può far altro che inventare e memorizzare allo stesso ritmo del suo "allievo", pur di mantenere in vita l'inganno e anche se stesso.

Come parteciapare

Per commentare, approfondire ed anche confrontarsi dopo la visione del film, sulla scia dei "Mercoledì d'essai" tradizionali del Piccolo, è previsto un "webinar" su piattaforma Zoom, mercoledì 20 gennaio dalle ore 21, condotto dagli animatori del team "Cinema in prospettiva": per ricevere i dettagli di accesso scrivere a web@piccolo-padova.it

