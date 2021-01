“Sala virtuale” del Piccolo Teatro: proiezione del film “Le sorelle Macaluso” e webinar di approfondimento il 27 gennaio 2021

Perdurante la chiusura al pubblico delle sale cinema e teatro, prosegue la programmazione cinematografica online del “Piccolo Teatro - sala virtuale” aderente al circuito #iorestoinsala.

Tra i vari film in programma in questi giorni (ad orario libero, vedi istruzioni su www.piccolo-padova.it) c'è “Le sorelle Macaluso”, per la regia di Emma Dante.

L’incontro di approfondimento

Per commentare, approfondire ed anche confrontarsi dopo la visione del film, sulla scia dei “Mercoledì d'essai” tradizionali del Piccolo, è previsto anche un “webinar” su piattaforma Zoom, mercoledì 27 gennaio dalle ore 21, condotto dagli animatori del team “Cinema in prospettiva” (per ricevere i dettagli di accesso scrivere a web@piccolo-padova.it)

Il film

Il film, presentato alla 77 Mostra del cinema di Venezia, parla delle sorelle Maria, Pinuccia, Lia, Katia e Antonella Macaluso che vivono, senza i genitori, in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina nella periferia di Palermo. Le loro sono vite precarie, eppure piene di sogni e aspirazioni come quelle di tante ragazze. Un fatto drammatico cambiera' l'equilibrio dei rapporti. La convivenza e la condivisione nella casa contribuiscono in modo determinante allo sviluppo delle loro personalità. La casa conserva nel tempo i ricordi di ciascuna di loro.

