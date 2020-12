“Piccolo Teatro - sala virtuale”: film “Gli Indifferenti” e webinar via Zoom

In questo periodo di chiusura forzata e prolungata, alcune sale cinematografiche e teatrali stanno proponendo programmazione alternativa, ai loro fedeli spettatori e magari a nuovi utenti, da fruire su tablet, pc, smart tv.

Anche il Piccolo Teatro di via Asolo non si è tirato indietro.

Oltre ad ospitare ogni domenica pomeriggio alle ore 16 sulla propria pagina Facebook la rassegna di teatro per famiglie “Spazio al teatro” organizzata da Gli Alcuni, che già la proponevano in sala, da un paio di settimane è iniziata la programmazione di film attraverso l’adesione al circuito #iorestoinsala.

Film di vario genere, in primis d’essai, fruibili senza vincolo di data ed orario, dopo aver acquistato online il biglietto di “accesso” (con carta abilitata, su www.liveticket.it/piccoloteatropadova).

A differenza della visione sulle note piattaforme, l’incasso viene introitato dalla sala: è un modo per mantenere i contatti con gli spettatori e per questi un’opportunità per sostenere, quantomeno moralmente, l’attività del Piccolo. In più, nel solco degli approfondimenti dei tradizionali “Mercoledì d’essai”, sono stati programmate serate di approfondimento, per un dialogo via Zoom con gli spettatori che abbiano avuto modo di vedere il film d’essai previsto nei giorni precedenti.

Mercoledì 30 dicembre, alle ore 21, l’approfondimento, curato da Arianna Prevedello di “Cinema in prospettiva” riguarderà il film “Gli indifferenti” tratto dal romanzo di Alberto Moravia, per la regia di Leonardo Guerra Seràgnoli, con Valeria Bruni Tedeschi e Edoardo Pesce, in programmazione in questi giorni, appunto, nella sala virtuale del Piccolo (anche oggi e domani).

Per partecipare all’incontro, senza obbligo di intervenire con un proprio commento o critica ma solo per ascoltare, basta inviare una mail a web@piccolo-padova.it così da poter ricevere gli accessi.