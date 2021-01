“Sala virtuale” del Piccolo Teatro: proiezione del film “La candidata ideale” e webinar di approfondimento

Prosegue la programmazione cinematografica come "sala virtuale" del Piccolo Teatro di via Asolo, da fruire su tablet, pc, smart tv nel circuito #iorestoinsala.

Film di vario genere, anche d'essai, fruibili senza vincolo di data ed orario, dopo aver acquistato online il biglietto di "accesso" (con carta abilitata, su www.liveticket.it/piccoloteatropadova). A differenza della visione sulle note piattaforme, l'incasso viene introitato dalla sala: è un modo per mantenere i contatti con gli spettatori e per questi un'opportunità per sostenere, quantomeno moralmente, l'attività del Piccolo.

Una decina i titoli attualmente disponibili (tra cui Il concorso, Cosa sarà, The Specials, Una sirena a Parigi, Gli indifferenti, Dreambuilders e La candidata ideale).

Approfondimento

In più, nel solco degli approfondimenti dei tradizionali "Mercoledì d'essai", sono stati programmate serate di approfondimento, per un dialogo via Zoom con gli spettatori che abbiano avuto modo di vedere il film d'essai programmato: giovedì 7 gennaio, alle ore 21, l'approfondimento, curato da Arianna Prevedello di "Cinema in prospettiva" riguarderà il film ”La candidata ideale" di Haifaa Al-Mansour (la regista de "La bicicletta verde") un inno all’emancipazione femminile in Arabia Saudita.

Per partecipare al webinar grauito iscriversi a web@piccolo-padova.it

Info web

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=304276&InstantBuy=1&CallingPageUrl=https://www.liveticket.it/elenco_opere.aspx?Id=68383#ancWizard

https://www.facebook.com/piccoloteatropadova