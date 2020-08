Picnic ad Arquà Petrarca e tour in bicicletta

Abbiamo pensato un itinerario pianeggiante, lungo piste ciclabili e strade secondarie a basso traffico, con tappe brevi e tanto tempo libero per lasciarvi il tempo per fare un giro nelle città murate e nei borghi. In tutte queste settimane di chiusura, avete sempre desiderato di fare una giornata in bici, a diretto contatto con la natura con le fantastiche due ruote? Non aspettate oltre perché ad Arquà Petrarca potrete fare anche un meraviglioso picnic all’aria aperta, assaggiare il Brodo di giuggiole e ammirare il Laghetto della Costa, sito UNESCO.

Vi consegneremo la vostra bici alla stazione ferroviaria di Battaglia terme, vicino all’Anello ciclabile dei Colli Euganei e riceverete la mappa e tutti i dettagli utili al vostro tour. Seguirete l’Anello ciclabile da Battaglia Terme, lungo l’argine del Canale Battaglia, alla città murata di Monselice dove vale la pena fare la visita a piedi del Santuario delle 7 Chiesette e godere del bel panorama che si apre sulla pianura, non prima di aver ammirato la torre ezzeliniana del Castello e le statue dei Nani (leggete i cartelli per scoprire chi erano).

Prima di riprendere la bici, vi conviene ordinare al telefono al Ristorante Il Canzoniere il pranzo per asporto che vi verrà consegnato una volta arrivati alla vs prossima tappa: Arquà Petrarca. Riprendete quindi la pedalata e avvicinatevi ad Arquà Petrarca, considerato uno dei Borghi più belli d’Italia. E’ possibile vedere la Tomba e visitare la Casa del Poeta Francesco Petrarca. Se vi è venuta fame, prendete il vostro Picnic bag e andate sul Monte Castello a fare picnic all’aria aperta con una vista meravigliosa (il menù e i prezzi nella locandina in calce).

Non lasciate Arquà prima di assaggiare anche il famoso Brodo di giuggiole, il delizioso liquore locale. Sulla strada in discesa, notate il Laghetto della Costa, un lago termale che è un sito UNESCO. Fermatevi con i bambini al cartello informativo in legno e scoprite perché. Finalmente raggiungerete la tenuta del Castello di Lispida. Dalla collina di Lispida la trachite, la grigia pietra vulcanica usata per pavimentare i campi e le calli di Venezia, fu estratta e trasportata per molti secoli lungo i corsi d’acqua fino a Venezia.

Informazioni e prenotazioni

Viaggiare curiosi – agenzia di turismo sostenibile a piedi, in bici e in barca. Visite guidate. Noleggio bici con transfer.

tel. 328 4089272

e-mail: info@viaggiarecuriosi.com

Web: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/picnic-ad-arqua-petrarca-in-bici/