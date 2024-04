Picnic nel bosco delle fate e alla Casa delle farfalle

Vi aspettiamo con un picnic dedicato alle famiglie e non solo nella magica location della Casa delle Farfalle a Montegrotto Terme in collaborazione con Atelier di Giulia Events e Languorino Bistrot.

Box adulto:

Focaccia con mortadella e stracchino

Vaschettina di patatine fritte oppure Vaschettina con 4 sardine fritte

Pizzetta di pane margherita

Biscotto di frolla

1 bottiglietta d’acqua

Prezzo: 18 euro



Box bambino:

Paninetto al latte con prosciutto cotto

1 pizzetta di pane margherita

1 Vaschettina di patatine

Mini Muffin al cioccolato

1 bottiglietta d’acqua

Prezzo: 13 euro



Le prenotazioni chiudono il 28 aprile alle ore 8. Vi aspettiamo dalle 12 per consegnarvi la vostra box! Il prezzo della box non include il costo del biglietto d’ingresso alla Casa delle Farfalle che dovrà essere pagato in loco. Nell’ apecar di Languorino potrete acquistare bibite, patatine fritte e sardine fritte!

L’EVENTO SARÀ EFFETTUATO CON UN MINIMO DI 35 PERSONE.

N.B.--> vi consigliamo di portarvi un telo! La Casa delle Farfalle si trova in Via Scavi, 21/Bis, 35036 Montegrotto Terme PD