Picnic alla Casa delle farfalle

Giovedì 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, vi aspettiamo in una location bellissima e coloratissima: la Casa delle Farfalle e il Bosco delle Fate di Montegrotto Terme per una bellissima giornata, a misura di famiglia, con tanto divertimento per tutti i bambini! Un posto magico, dove si respira NATURA e LIBERTA, per trascorrere una giornata di relax e spensieratezza, che ha inizio con un pic nic in cestino nel parco, e prosegue con la visita libera alla Casa delle Farfalle e al Bosco delle Fate!

Ecco cosa troverete nel cestino (a testa).

Adulti:

Tris di focacce artigianali ai sapori dell'orto

Insalata di riso

Coppetta con salame e formaggio

Crostata alla confettura artigianale

Inclusi: coperto, una bottiglietta di acqua e due calici di vino a testa.

Cestino baby:

- pizza margherita, focaccia al pomodoro fresco, panino con il prosciutto, succo di frutta e bottiglietta d'acqua

In caso di intolleranze o allergie contattateci e saremo lieti di soddisfare le vostre esigenze, basta segnalarlo tra la sezione note

Appuntamento alle 12.30 per la distribuzioni cestini.

Costi Pic Nic:

- 18 euro adulti

- 12 euro baby

Al costo Pic Nic va aggiunto (pagandolo in loco) il ticket ingresso giornaliero alla Casa Farfalle e al Bosco delle Fate, ovvero:

- 12 euro adulti

- 8 euro baby dai 4 ai 12 anni compiuti

- 6 euro persone con disabilità

- gratuito sotto i 4 anni



L’EVENTO SARÀ EFFETTUATO CON UN MINIMO DI 35 PERSONE. Si raccomanda il massimo rispetto per la natura. La Casa delle Farfalle si trova in Via Scavi, 21/Bis, 35036 Montegrotto Terme PD