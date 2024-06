Un viaggio nel tempo con "Un picnic del '700 a Villa Selvatico". Questo 16 giugno 2024, immergetevi nella magia e nella maestosità del Settecento a Villa Selvatico, situata nel pittoresco paesaggio di Battaglia Terme, Padova. Una giornata unica, dalle 10:00 alle 18:30, dove la storia prende vita tra i lussureggianti giardini della villa.

Partecipate a un autentico picnic settecentesco, allestito e animato da figuranti in abiti d'epoca, che per l'occasione riporteranno in vita l'eleganza e lo stile di quel periodo. Portate il vostro cestino e unitevi a noi per un picnic all'aria aperta in grande stile, circondati dalla bellezza storica di Villa Selvatico. Non solo picnic: avrete anche l'opportunità di esplorare la villa grazie a visite guidate e audioguidate. Scoprite i segreti e le storie di questo magnifico luogo, ammirando l'architettura e le opere d'arte che raccontano secoli di storia.

"Un picnic del '700 a Villa Selvatico" è un'esperienza che collega il passato al presente in un ambiente incantevole. Preparatevi a passare una giornata indimenticabile in uno dei luoghi più affascinanti di Battaglia Terme. Non perdete l'occasione di essere parte di questo viaggio nel tempo! Vi aspettiamo per celebrare la storia in una delle giornate più magiche dell'anno.

I figuranti fanno parte del gruppo "Associazione Culturale CDA - Compagnia dell'Anello"