Picnic enogastronomico in vigneto da Maeli

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/516894983437513

Benvenuto al primo appuntamento con le eccellenze gastronomiche Italiane, da conoscere e degustare nel nostro vigneto a Luvigliano di Torreglia in modalità pic-nic.

Vogliamo farti conoscere realtà italiane che con i loro prodotti contribuiscono a far conoscere e apprezzare il Made in Italy in tutto il mondo!

Protagonisti di questi appuntamenti sono come sempre vino e cibo.

I nostri vini Maeli sono ambasciatori di un territorio meraviglioso di antichissime origini vulcaniche, i Colli Euganei! Potrai degustarli seduto tra i filari delle colline in cui questi vini hanno le proprie radici, insieme a Elisa, produttrice dei vini Maeli e al suo team di collaboratrici, che non vedono l’ora di raccontarti come questi vini siano il frutto delle cure e dell’amore per la Natura, di pratiche agronomiche e di cantina rispettose dell’ambiente e della materia prima.

La peculiarità dei suoli vulcanici, la varietà di microclimi che caratterizza ogni singolo versante della collina, la brezza che arriva dal vicino Mare Adriatico, e la singolare biodiversità che caratterizza i nostri vigneti, rendono i vini Maeli fedeli ambasciatori del territorio Euganeo.

Il cestino da picnic ideato da FEshion Eventi ci porterà invece in un’altra regione, in Emilia Romagna, con le specialità delle aziende agricole Cerutti e Casumaro, specializzate rispettivamente nella produzione di riso, farine di cereali e uova, e formaggi e carni.

I prodotti sono tutti certificati bio e ottenuti nel rispetto della biodiversità della terra per quanto riguarda i cereali e le farine e del benessere animale nel dei bovini che danno carni e latte per la produzione di formaggi.

L'evento

Appuntamento sabato 10 settembre dalle ore 19: picnic enogastronomico dedicato ai formaggi.

Ecco cosa gusteremo nel cestino firmato FEshion ?

? Panificati ?

? Streghette di riso

? Frittata con le uova della fattoria

? mini burratina treccia di mozzarella farcita

? degustazione di formaggio al tagliere

? Salame di cinghiale

Vini in degustazione ?

? Bianco Infinito, Moscato Giallo secco da uve macerate e fermentate spontaneamente con lieviti autoctoni

? Dilante, Vino rosato col fondo da vecchie varietà autoctone, imbottigliato con i propri lieviti e rifermentato in bottiglia

? Rosso Infinito, Colli Euganei Rosso DOC

? Rosso a sorpresa

Costo

Costo 35 euro a persona, comprensivo di telo e cestino da pic-nic, 2 calici di vino Maeli

? I tuoi amici a 4 zampe sono i benvenuti

?? Parcheggio in loco in via Cesare Pollini 28, segnalato in prossimità della Trattoria Al Pirio Da Giona

L' evento si svolgerà nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sul distanziamento sociale.

Indicazioni sulla location e come arrivare poi tra i vigneti

L'evento si tiene davanti al capitello della Madonna in via Pirio, 18 a Torreglia, ma la macchina va lasciata in via Cesare Pollini, 21, 35038 Torreglia PD, Italia. Da lì poi si può accedere al vigneto a piedi.

Per arrivare in vigneto qui trovate le indicazioni precise da Google maps

Info web

https://www.facebook.com/events/516894983437513

https://feshioneventi.it/prodotto/pic-nic-maeli-settembre/

Foto articolo da evento Facebook