Picnic d'epoca a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin

Il 18 settembre 2022 Villa Pisani Bolognesi Scalabrin ospiter il Picnic d’epoca organizzato dall' Ass. Compagnia degli Anelli nella Giornata Globale del costume d'epoca. Tanti figuranti in costume e momenti di intrattenimento musicali e di ballo.

L’evento è aperto, non solo ai figurati, ma anche al pubblico che, volesse per una giornata, immergersi in un’altra epoca! Sarà visitabile la Villa e i suoi interni, il giardino e il parco.

Biglietteria:

Biglietto singolo adulti 10 euro

Biglietto bambini dai 6 ai 10 anni 5 euro

Biglietto adulti sopra i 75 anni 5 euro

Famiglia di 2 genitori + 2 bambini: 25 euro

Gruppi di più di 20 persone: 8 euro a persona

Soci Touring Club, FAI, ADSI, Camper Life 6 euro

Abbonati che presentano la «CartaVerde» 6 euro

Entrata gratuita per bambini sotto i 6 anni e portatori di handicap.