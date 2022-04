Picnic di Pasquetta tra gli Ulivi! Goditi i Colli Euganei in una giornata per festeggiare con gli amici e in famiglia, il Frantoio apre le porte per il primo Picnic del 2022. Esperienza esclusiva con numero limitato di ospiti, ogni gruppo avra' il proprio angoletto assegnato ovviamente nell'Uliveto, con colorata coperta, vettovaglie e bicchieri.

Il menù prevede un cestino abbondante con:

pane fatto in casa, olio extravergine dei colli del Poeta,

crema di olive sempre di nostra produzione,

uova, affettati/porchetta alle erbette dei colli e formaggi locali,

tortini con verdure, chips,

dolce pasquale,

frutta fresca,

acqua, vino a scelta tra il nostro rosso o bolle - 1 bottiglia ogni 2 persone!

Euro 25 per adulti. Il Menu dei piu' piccoli(5/12anni): Euro 15. Il cancello della tenuta apre alle 11, per dare l'opportunita' di fare una passeggiata. I cestini saranno pronti dalle 12 e potrete godervi la tenuta fino alle 17! Sarà possibile portare anche dei giochi, tipo pallone o racchettoni, c’è molto spazio! Gli amici pelosi sono ben accetti, gratuitamente! pero' chiediamo cortesemente di tenerli a guinzaglio nel rispetto degli altri ospiti. In caso di maltempo l'evento sara' posticipato al 1 Maggio 2022 oppure sara' rilasciato un buono di pari valore da utilizzare nel nostro shop!

Informazioni e contatti

Prenotazioni info@collidelpoeta.com oppure 0429 777357.