Sui Colli Euganei torna il grande classico: picnic di Pasquetta al Parco Frassanelle

Il 10 aprile torna l’attesissimo appuntamento di Pasquetta a Parco Frassanelle: 60 ettari di verde, tutti da scoprire, per il classico picnic all'aria aperta. Durante la giornata giochi e intrattenimento per grandi e piccoli: giocoleria, magia, pittura, bolle di sapone, animazioni, battesimo della sella, tarocchi, pettinatura aurea, lettura libri in inglese, caccia alla uova, musica e molto altro.

Ovviamente grande spazio al cibo: quello che potete portare da casa ma anche quello disponibile nei vari street-food presenti; tra questi: i salumi e formaggi di produzione propria dell'azienda Agricola Valle Madonnina, polenta alla brace, panini, dolci fatti in casa, gelati artigianali, acqua, vino, caffè e bibite. Il nautilus del pesce con schie con polentina, sarde e mazzancolle in saor, insalata di polpo, moscardini, baccalà mantecato, verdure pastellate e frittura mista. E ancora le delizie di Nonna Tea: focaccia genovese, pinsa romana, panini con porchetta, panini con verdure e formaggi, taglieri di salumi e formaggi, biscotti, torte e zucchero filato. L'esclusiva selezione di Hamburger gourmet di Brambù con pastin bellunese, carne di bufalo, di manzo, formaggio Morlacco del Grappa, tomino piemontese alla piastra e con sfizioso pane artigianale. Molecola & birra artigianale alla spina del Birrificio del Forte.

Lara e Diego di Amore per la Terra vi faranno deliziare i palati con la loro Agripizza prodotta con la farina derivata dai grani antichi, macinati a mano su pietra. L’ape-gelato di Sara rifarà il suo ingresso a Frassanelle con un carico davvero speciale quest’anno: Gelati artigianali con tanti gusti classici e di stagione, frappè & Waffles. Una Pasquetta davvero frizzantina con Massimo e il suo esclusivo cocktail food truck tra Spritz, Hugo, Americano, Black russian, Bloody Mary, Negronima anche Vini e drinks analcolici. Da non perdere lo spazio dedicato al Birrificio Monterosso e le loro gustose birre artigianali. Per gli amanti delle esplorazioni saranno aperte le grotte - dalle 10.30 alle 18 – e sarà possibile partecipare alle visite guidate su due turni: uno ore 11 e ore 15 con prenotazione obbligatoria al 331-4249860.

Per il massimo del relax potete prenotare anche dei tavoli stile birreria riservati per tutta la giornata a 10 euro per max otto persone. A Frassanelle trovate un parcheggio gratis per un accesso rapido al Parco. Biglietti a partire da 9 euro (online); disponibili anche pack family sempre sul sito. Programma aggiornato su frassanelle.com. INFO & PRENOTAZIONI whatsapp: +39 331 4249860 email: info@frassanelle.it PARCO FRASSANELLE via Frassanelle, 14 – 35030 Rovolon (PD).