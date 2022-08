Picnic serale tra gli ulivi: "Benvenuto settembre"

"Benvenuto Settembre", ai Colli del Poeta ti salutiamo con l’ultimo picnic serale del 2022. Una scampagnata tra gli ulivi per lasciare la calda estate appena passata e accogliere l’autunno coi suoi colori e profumi. Come sempre un evento esclusivo alla scoperta dei Colli Euganei e dei buonissimi prodotti della sua terra. A cominciare dall’extravergine, fichi, lavanda, per finire con il vino tipico.

Il programma:

17.30 Apertura cancelli

18.30 Passeggiata tra gli ulivi con cenni storici e brindisi di benvenuto con il Serprino Colli del Poeta

A seguire, il Percorso dell’Olio: descrizione del processo produttivo e degustazione guidata dell’Extravergine*

19.45 Distribuzione cestini per il picnic tra gli ulivi. Il Menu comprende sopressa locale e porchetta cotta a bassa temperatura con olio extravergine di oliva, formaggi dop, insalata 5 cereali con zucca arrostita e spezie del Frantoio, pane, chips e sfiziosità, acqua e a scelta una bottiglia di Serprino frizzante oppure Cabernet sempre dei Colli del Poeta. (ogni 2 persone)

22. Galletta con la nostra confettura di Fichi piccoli, detti anche in dialetto veneto figaini e lavanda

23.30 Saluti e chiusura cancelli

Le attività di passeggiata e Percorso dell’Olio sono opzionali. I cani sono ben graditi ma chiediamo al guinzaglio per rispetto di tutti.

Prenotazione Obbligatoria – Posti Limitati

Il costo a persona è 25 euro, bambini fino ai 10 anni: 15 euro.

Si chiederà una caparra a conferma della prenotazione. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato e qualora fosse impossibile riproporlo, trasformeremo il credito in buono per lo shop.

Per gruppi oltre le 8 persone, per compleanni o anniversari o per rendere la serata piu’ speciale, contattaci e studieremo la opzione migliore per te! Tel. 0429 777357 - @ info@collidelpoeta.com