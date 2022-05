Il nostro meraviglioso Picnic tra gli Ulivi ritorna questa domenica! Per ridere scherzare e celebrare un giorno assieme con la tua dolce metà, con gli amici o per festeggiare la festa della mamma.

Il programma:

10.30 Apertura cancelli della tenuta e passeggiata nell'uliveto e frutteto, a scoprire cosa sta facendo la natura nel mese di Maggio

12 Inizio distribuzione cestini per il #picnic tra gli ulivi

16 il percorso dell'oliva che diventa #olioextravergine quindi ci sposteremo in azienda per una visita guidata alla parte produttiva

Come il solito, abbiamo prenotato il sole e il calduccio, e a voi non resta che sceglierete una buona bottiglia di vino della nostra azienda agricola, e vi coccoleremo con i manicaretti preparati dai nostri chef, il programma è ottimo, vero? L'evento è su prenotazione:

Euro 25 Adulti picnic nell'uliveto con coperta

Euro 30 Adulti picnic nell'uliveto con tavolo

Euro 15 Bambini 5/12 anni

Gli amici pelosi a 4 zampe sono ben accetti, gratuitamente! Chiediamo solo di tenerli al guinzaglio nel rispetto di altri ospiti

Ovviamente non possono mancare i prodotti della nostra terra per il cestino abbondante: olio extravergine di oliva baguette, crema di olive, affettati e formaggi locali, verdurine e olive, chips, taralli, dolce, frutta fresca, acqua, vino e chi piu' ne ha piu ne metta! Il picnic si tiene nella bellissima zona dell'uliveto, con colorate coperte da picnic che vi forniamo noi e per chi desiderasse questa domenica ci saranno anche tavoli! I tavoli vanno su prenotazione, visto il numero limitato. Orario 10.30 apertura cancelli - 17:30 chiusura cancelli. La partecipazione a passeggiata e visita guidata sono facoltative.

Informazioni e contatti

Per prenotazioni scriveteci: info@collidelpoeta.com. Telefono 0429 777357. In caso di maltempo, l'evento verra' spostato a domenica 29 maggio 2022.