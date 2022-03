Pic nic speciale a Villa dei Vescovi per le giornate Fai di primavera

Villa dei Vescovi, perla del FAI protagonista storico-paesaggistica dei Colli Euganei, sarà regolarmente aperta al pubblico dalle 10 alle 18 di sabato 26 e domenica 27 marzo. Saranno però due giornate speciali, torna la più grande festa dedicata al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese: le Giornate FAI di Primavera.

Per l’occasione sono in programma visite speciali ed escursioni.

Il Pic Nic di Villa dei Vescovi

SoluzioniEventi vi invita a gustare la visita alla Villa e il territorio proponendovi un break leggero e rifocillante, un pic-nic negli spazi esterni, verdi e panoramici, della residenza storica, finestra privilegiata sui colli.

I cestini confezionati per l’evento contengono una proposta gastronomica light&smart ideata e realizzata da Chef Isabella Guariento, con ingredienti selezionati e produzioni autoctone.

Le bag potranno essere ritirate presso il Bistrò di Villa dei Vescovi (entro le ore 14:00) e consumate negli spazi dedicati al pic nic: nel brolo o tra i vigneti del parco della Villa.

Informazioni utili

Consulta il menù e prenota l'esperienza

Acquisto tramite e-commerce in pochi semplici step

Per le domande più ricorrenti abbiamo provveduto a integrare con risposte articolate e spiegazioni nella sezione FAQ (domande poste frequentemente).

Chiusura delle liste di prenotazione 3 giorni prima della data prevista (prenotazione entro il 23 marzo)

Lo svolgimento del Pic Nic in Vigna dipenderà dalle condizioni climatiche favorevoli:

* in ogni caso si consiglia abbigliamento casual e adeguato alle condizioni climatiche per godere appieno della cena all'aperto

* In caso di maltempo l'evento verrà rinviato alla prima data utile, previa comunicazione agli iscritti

Partecipazione

Prezzo coppia 20 euro;

Prezzo singolo adulto 10 euro;

Prezzo bambino 7 euro.

Necessario prenotare.

