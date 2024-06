Deserti tour 2024, Piero Pelù live all’Hall di Padova

Dopo le date del DESERTI TOUR 2024 che lo vedranno protagonista questa estate sul palco delle principali rassegne estive, PIERO PELÙ tornerà alle origini del rock ‘n’ roll per un club tour dove pubblico e artista si ritroveranno uno accanto all’altro, pronti a sudare e pogare insieme.

I biglietti saranno disponibili da oggi alle ore 12 in esclusiva per gli iscritti a pieropelu.net e domani, venerdì 3 maggio alle ore 12 per la vendita generale.

Ad accompagnare il rocker fiorentino sul palco anche per questa leg invernale ci saranno super musicisti del calibro di Amudi Safa alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso.

Questo il calendario aggiornato dei live di PIERO PELU’

(tour organizzato e prodotto da Friends and Partners):

29 giugno 2024 SPILIMBERGO (PN) Area La Favorita

8 luglio 2024 GENOVA Arena del Mare (Area Porto Antico) NUOVA DATA

26 luglio 2024 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) Lacustica Festival, Rocca Medioevale

27 luglio 2024 PORTO RECANATI (MC) Arena Beniamino Gigli

09 agosto 2024 ASIAGO (VI) Piazza Carli

16 agosto 2024 NOTO (SR) Scalinata Della Cattedrale

18 agosto 2024 BAGHERIA (PA) Go Green Festival, Piccolo Parco Urbano *data spostata dal 17 al 18 agosto*

20 agosto 2024 ROCCELLA JONICA (RC) Roccella Summer Festival, Teatro Al Castello

22 agosto 2024 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) Festival San Pancrazio, Forum Eventi

24 agosto 2024 VEROLI (FR) Tarantelliri Festival, Area Esterna Pala Coccia

13 settembre 2024 CERNOBBIO (CO) Lake Sound Park, Ex Galoppatoio *data spostata dal 6 al 13 settembre*

4 novembre 2024 FIRENZE VIPER THEATRE

5 novembre 2024 FIRENZE VIPER THEATRE

11 novembre 2024 MILANO MAGAZZINI GENERALI

12 novembre 2024 MILANO MAGAZZINI GENERALI

17 novembre 2024 TORINO HIROSHIMA MON AMOUR

18 novembre 2024 TORINO HIROSHIMA MON AMOUR

24 novembre 2024 PADOVA HALL

28 novembre 2024 BOLOGNA ESTRAGON CLUB

1 dicembre 2024 ROMA LARGO VENUE

2 dicembre 2024 ROMA LARGO VENUE

7 dicembre 2024 NAPOLI CASA DELLA MUSICA

14 dicembre 2024 MODUGNO (BA) DEMODE' CLUB

Dopo aver riacceso i motori e infiammato i suoi fan con l’inedita “NOVICHOK”, PIERO PELU’ ha scelto “MALEDETTO CUORE” (Epic Records/Sony Music Italy - https://Epic.lnk.to/MaledettoCuore) come primo singolo per anticipare l’uscita del suo nuovo album “DESERTI” atteso per il 7 giugno.

“DESERTI” è il secondo capitolo della TRILOGIA DEL DISAGIO, lavoro iniziato nel 2020 con la pubblicazione del disco “Pugili fragili”.

L’album è disponibile su https://epic.lnk.to/Deserti per essere preordinato in formato fisico in versione CD, vinile blu trasparente e vinile nero 180 gr. Su Amazon saranno inoltre disponibili in esclusiva la versione CD e la versione LP trasparente autografati.

Sullo store del sito ufficiale di Piero si potrà acquistare la musicassetta in versione limitata e numerata (www.pieropelu.net).

Mentre “NOVICHOK” è musicalmente molto legata alle radici litfibiane (per questo Pelù ha deciso di presentarlo ai suoi fan in un luogo per lui molto importante ossia la cantina di via De’ Bardi a Firenze dove i Litfiba sono nati e hanno mosso i primi passi e dove lui non cantava dalla fine del 1988), “MALEDETTO CUORE” è la prima rock ballad del nuovo album, un altro tassello nella costruzione di “DESERTI”.

“Maledetto cuore – racconta Pelù- è una rock ballad che affronta il tema della difficoltà di comunicazione tra persone, nei rapporti amorosi ma in modo ancora più ampio nei rapporti umani in generale.

Da una parte c’è la consapevolezza di essere travolti dal proprio caos interiore e dall’altra il bisogno di condividere la propria realtà sapendo quanto è difficile farlo”.

“MALEDETTO CUORE” è un viaggio tra le dune dei deserti alla ricerca degli altri di cui abbiamo bisogno per aiutarci a capire noi stessi e il caos dentro e fuori di noi”.

“Lezioni di resistenza” dal caos del mondo dove quello che la storia ci ha consegnato come il male assoluto si sta pericolosamente riproponendo.

Piero Pelù, che durante tutta la sua carriera è sempre stato in prima linea sostenendo battaglie sociali, politiche e ambientali, è felice di annunciare che per questo nuovo viaggio ha scelto di sostenere EMERGENCY, l’associazione fondata da Gino Strada e Teresa Sarti con cui già in passato aveva portato avanti diverse iniziative tra cui il singolo “Il mio nome è mai più” con Luciano Ligabue e Jovanotti che proprio quest’anno compie 25 anni e che Piero ha scelto di riportare ieri sera sul palco del concerto del Primo Maggio.

