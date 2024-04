“Pillole di salute - Per il benessere di tutte le età", l’incontro al Bo

Un appuntamento, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Medicina dell'Università degli Studi di Padova, in cui, tra parole e pratica, potrai avere preziose informazioni sulla corretta alimentazione, sulla salute tiroidea, osteoarticolare e osteoporosi e sull’importanza dell’esercizio fisico a tutte le età.

Parteciperai ad un questionario dinamico e imparerai alcuni esercizi di rafforzamento muscolare.

Un'occasione unica di apprendimento e condivisione per migliorare la tua salute e il tuo stile di vita.

Professionisti dell'Azienda Ospedale Università di Padova saranno presenti per rispondere alle tue domande e guidarti verso scelte più consapevoli per un benessere duraturo.

L’incontro vedrà la presenza di: dott. Loris Bertazza, dott.ssa Simona Censi, prof.ssa Caterina Mian, U.O.C. Endocrinologia, Azienda Ospedale Università Padova, dott.ssa Valentina Bullo, dott. Stefano Gobbo, prof. Marco Bergamin, Dipartimento di Medicina – DIMED, dott.ssa Chiara Ceolin, dott.ssa Marina De Rui, prof. Giuseppe Sergi, U.O.C. Geriatria, Azienda Ospedale Università Padova, dott. Gaetano Paride Arcidiacono, dott.ssa Stefania Sella, prof. Sandro Giannini, U.O.C. Clinica Medica 1, Azienda Ospedale Università Padova.

Dove

Aula Nievo, Palazzo Bò dell’Università di Padova

Quando

Giovedì 9 maggio 2024, dalle ore 18 alle ore 19.30

Prezzo

Partecipazione gratuita

Info web e prenotazione (obbligatoria)

Prenotazione gratuita ma obbligatoria su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pillole-di-salute-per-il-benessere-di-tutte-le-eta-gratuito-888273278287?aff=pdoggi

Foto articolo da comunicato stampa