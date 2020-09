Pinguini Tattici Nucleari alla Kioene Arena di Padova

Nuova data!

Apputamento sabato 27 febbraio 2021, ore 21.30

Pinguini Tattici Nucleari

27.02.2021

Padova, Kioene Arena

Pinguini Tattici Nucleari,

rinviato il tour nei palasport

Slittano a data da destinarsi

i concerti previsti a Padova e Montichiari

A seguito delle note disposizioni governative emanate per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria, è con grande rammarico che ZED, insieme a BPM CONCERTI e TRIDENT MUSIC, comunica il rinvio del tour dei Pinguini Tattici Nucleari, programmato per febbraio e marzo 2020, rimanendo in attesa di prossimi sviluppi ed ulteriori disposizioni per fissare le nuove date. Le date del 2 marzo (Padova, Kioene Arena) e 14 marzo (Montichiari, PalaGeorge) subiscono quindi uno spostamento doveroso e necessario nei confronti dei numerosi fan della band, nell’ottica di privilegiare la tutela della salute di tutti in un momento così delicato.

Le nuove date del tour saranno comunicate a breve, ma comunque non prima del 6 marzo. I biglietti in possesso degli spettatori rimangono validi per le nuove date con le stesse modalità di fruizione.

Tutte le info saranno rese disponibili su zedlive.com e nei canali social della band.

Dopo il sold out al Mediolanum Forum di Milano e l’annuncio della tappa a Pordenone i Pinguini Tattici Nucleari sono pronti per nuovi concerti nei palazzetti italiani!

Pinguini Tattici Nucleari Padova 30.10.2020

A quattro anni dalla nascita del progetto, i PINGUINI TATTICI NUCLEARI stanno dimostrando di avere le carte in regola per il successo. Se Gioventù Brucata ha permesso alla band di raggiungere il grande pubblico, è con brani come Irene e Tetris e, ancora di più con l’ultimo disco Fuori dall’Hype, che ha consolidato il proprio successo. Da lì una climax ascendente, con oltre quattro mesi di tour e con sessantamila presenze, numerose date sold out e una fanbase particolarmente attiva.



Hashtag ufficiale: #machilavrebbemaidetto

