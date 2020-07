Pink Floyd tribute, concerto a villa Obizzi di Albignasego

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/283867523052105

Sabato 24 luglio dalle ore 21 per la rassegna Appuntamenti in Villa in programma il concerto

Pink Floyd Tribute a Villa Obizzi

Dettagli

I Floyd Academy portano sul palco l’essenza dei Pink Floyd riproposta ai giorni nostri.

Il progetto Floyd Academy farà rivivere le emozioni e l’energia dei concerti dei Pink Floyd, restituendone le stesse emozioni e le stesse sonorità rock; questo è possibile grazie alla tecnica dei singoli artisti, ma anche grazie all’utilizzo degli stessi strumenti musicali utilizzati dai Pink Floyd durante i fortunati concerti del periodo 1988/1994.

La loro volontà di esprimere l’anima live dei Floyd, con il loro sound rock, passionale e travolgente distingue i Floyd Academy dalle centinaia di band che viceversa mirano a riprodurre quasi fedelmente la produzione in studio dei Floyd.

Ingresso

L’evento è gratuito e all’aperto, nel fantastico giardino della villa!

Per info e prenotazioni 3420320542

Info web

