Wit Matrix Pink Floyd tribute al castello Carrarese

Continuano gli appuntamenti live al Castello Carrarese nell’ambito di Castello Festival, manifestazione promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. La direzione artistica è di Maurizio Camardi, l’organizzazione della Scuola di Musica Gershwin. Partner della rassegna le aziende Stylplex e Family e i media Radio Padova, Easy Network e TV7 Triveneta.

Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 22 agosto alle 21.15 quando saliranno sul palco del Castello Carrarese i Wit Matrix, la tribute band italiana dei Pink Floyd che sarà protagonista dello spettacolo in prima assoluta “Astronomy Domine”. Non solo musica, ma anche scenografia con laser e light show sofisticatissimi per ricreare le atmosfere dei concerti della band britannica, particolarità che ha permesso ai Wit Matrix di varcare le frontiere e portare il loro tributo anche all’estero con grande consenso di critica e pubblico.

In occasione della partecipazione al Lent Festival di Maribor in Slovenia, è stata definita dalla stampa locale “The Italian Pink Floyd” suonando davanti a 20mila spettatori. I Wit Matrix sono anche gli ideatori del Pink Floyd Day, il raduno nazionale annuale dei fans italiani della band britannica che a ogni edizione raccoglie migliaia di spettatori.

Hanno condiviso il palco con artisti internazionali come Durga McBroom e Machan Taylor – le storiche coriste originali dei Pink Floyd – e Jennifer Batten, la chitarrista di Michael Jackson, ma anche con artisti nazionali come Dodi Battaglia – il mitico chitarrista dei Pooh – e Ricky Portera, chitarrista degli Stadio e Lucio Dalla.

Hanno inciso quattro album, l’ultimo dei quali, “Welcome to the show”, ha visto la partecipazione proprio di Jennifer Batten e di Machan Taylor, corista anche di Sting, George Benson e Aretha Franklin.

L’evento è in collaborazione con Inaf – Osservatorio Astronomico di Padova. L’astronomia infatti si intreccia con le canzoni psichedeliche dei Pink Floyd interpretate dai Wit Matrix, che ripercorrono un’epoca che ha visto l’affermazione della tecnologia con il volo spaziale e l’ampliamento del cosmo sconosciuto, raccontata attraverso una selezione di brani che abbracciano scienza e psiche interiore. Dal “muro” del suono, o quello che ci costruiamo intorno a noi, alla misura del tempo con gli astri o di quello percepito, all’eclissi di Sole o a quelle del cuore.

Biglietti

Biglietti euro 15 in prevendita su Vivaticket (punti vendita e online) e da Gabbia Dischi oppure in vendita la sera dello spettacolo alla cassa del Castello Carrarese dalle ore 20 fino a esaurimento.

www.castellofestival.it

In breve

Sabato 22 agosto ore 21.15

Astronomy Domine

con Wit Matrix – Pink Floyd Tribute Band

in collaborazione con INAF – Osservatorio Astronomico di Padova

Biglietti:

Posto unico non numerato euro 15

esclusi diritti di prevendita

Prevendite:

circuito Vivaticket (punti vendita e online) e Gabbia Dischi

Per informazioni: 342 1486878 – info@castellofestival.it

www.castellofestival.it

