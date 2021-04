"Pink&Go: il futuro delle imprenditrici corre col franchising", incontro online in programma giovedì 14 aprile alle 11.30. Il webinar è dedicato all’imprenditoria al femminile a cura di Confcommercio, Assofranchising e Fidi impresa & turismo Veneto

Il webinar (gratuito) rivolto alle future imprenditrici con la formula del franchising avrà come testimonial Francesca Isnardi, Marketing Manager Expense Reduction Analysts, e Monica Bergamin, Responsabile Sviluppo Rete Franchising di Zooplanet. Due settori molto diversi ma entrambi in crescita in questo anno segnato irrevocabilmente dalla pandemia. Quello della consulenza per ridurre le spese superflue all’interno di un’azienda - dove opera Expense Reduction Analysts, società nata in Inghilterra nel 1992 e attiva in Italia dal 2011 – lo scorso anno ha visto una crescita del 25% con l’acquisizione di 8 nuovi talenti tra i quali due donne: «Fra i valori aggiunti del nostro business c’è l’effettivo bilanciamento vita privata – lavoro, dato che il nostro consulente può operare da casa o da un proprio ufficio, e il nostro modello di business non richiede la presenza costante presso l’azienda cliente. Siamo una struttura snella e flessibile, davvero l’ideale per le donne che scelgono di intraprendere la strada della libera professione. I nostri consulenti sono esperti in oltre 40 categorie di costo ed operano in tutti i settori: rappresentiamo quindi una vera opportunità per chi ha un bagaglio di competenze ed esperienze e vuole rimettersi in gioco. Per questo, in occasione del webinar vogliamo far conoscere un’opportunità di business per le professioniste che hanno scelto di cambiare vita professionale e desiderano scommettere su sé stesse» afferma Francesca Isnardi. L’età media dei consulenti di Expense Reduction Analysts si è abbassata, a testimonianza dell’urgenza, particolarmente sentita dalle donne, di conciliare lavoro e vita privata.

Anche il settore pet sta vivendo un momento d’oro, basti pensare che nel 2019 il mercato italiano del pet food è cresciuto del 2,8% rispetto all’anno precedente, generando un fatturato di oltre due miliardi di euro. In Italia, spiega Assalco, si stimano 60,3 milioni di animali d’affezione nel 2019, confermando un rapporto di uno a uno tra il numero di pet e la popolazione residente nel nostro Paese. “Questo è un momento unico per chi desidera aprire un negozio in affiliazione con Zooplanet dato che il settore pet è in buona salute. La nostra presenza è diffusa sull’intero territorio italiano, peraltro stiamo osservando una crescita al Sud e nella prossimità. Siamo un business che si basa prevalentemente sulla componente emotiva e la vicinanza ai quartieri è un ulteriore segno di coesione e vicinanza al territorio” – osserva Monica Bergamin. Alta la presenza di donne anche in questo ambito, spesso segnato dalla gestione famigliare con diversi punti vendita gestiti direttamente da imprenditrici.

Realizzato da Confcommercio, Assofranchising e Fidi Impresa & Turismo Veneto, il webinar “Pink&Go: il futuro delle imprenditrici corre col Franchising”, è pensato e dedicato espressamente alle donne di impresa (e non solo) della provincia di Padova. Punta a offrire una prospettiva al comparto femminile che, proprio in questo periodo, sta pagando il conto più salato della pandemia che ha colpito duramente proprio tra le fila delle donne, imprenditrici e non. Dopo la presentazione del segretario generale di Assofranchising Alberto Cogliati, che esporrà “Lo stato dell’arte del franchising in Italia e il ruolo delle donne”, seguiranno gli interventi della vicepresidente Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Padova Silvia Dell’Uomo, che illustrerà i Servizi a supporto dell’avvio d’impresa, e il saluto e presentazione di Fidi Impresa & Turismo Veneto a cura della referente Serena Dal Bello, che parlerà dell’accesso al credito nell’avvio d’impresa.

A moderare il tutto il responsabile ufficio stampa di Confcommercio Ascom Padova, Giuseppe Zerbetto.

