"Pink Run 2021", XII edizione a Padova da piazza della Frutta

Sarà una Pink Run completamente diversa dalle precedenti, quella che andrà in scena domenica 19 settembre dalle 10 alle 18. Cambia innanzitutto la cornice: sarà infatti la bellissima Piazza della Frutta ad ospitare l’evento di sport e solidarietà tra i più storici della città.

Le Pink Amiche che verranno all’evento potranno iscriversi e donare, ritirare il pacco corsa e partecipare ad una delle tante sessioni di sport previste all’interno del nostro “village”.

Non mancherà il divertimento anche per i più piccoli: sarà una giornata di festa!

Le runners potranno correre da sole oppure in compagnia- anche con gli amici a quattro zampe - senza una partenza comune, in un percorso di circa 8 chilometri segnalato da una serie di “Pink Point” come varchi, che toccherà il centro storico di Padova, sempre in piena sicurezza.

L’obiettivo? Come sempre quello di raccogliere fondi e donarli ad Onlus attentamente selezionate.

Anche quest’anno saranno due le realtà selezionate che beneficeranno dei proventi dell’evento:

BRACCIO DI FERRO RfE per la ristrutturazione dell’Hospice pediatrico di Padova. L’Associazione BRACCIO DI FERRO RfE “Ricky for Ever” nasce il 15 luglio 2017 in memoria di Riccardo Molinaro Caridà, venuto a mancare a causa di un tumore cerebrale pediatrico infantile a soli 10 anni. Lo scopo di questa Onlus è sostenere bambini con problematiche oncologiche, di gravi malattie, di dolore ed inguaribilità attraverso svariate attività - anche tramite la raccolta fondi - per aiutare lo sviluppo della straordinaria struttura che li ha accompagnati, l’Hospice Pediatrico di Padova. Women For Freedom, organizzazione umanitaria nata per lottare contro la discriminazione e lo sfruttamento delle donne e dei bambini in condizioni di emergenza e povertà. In particolare, il progetto legato a Pink Run, si chiama “Energia Donna”: In Italia il 70% di chi ha perso il lavoro a causa della pandemia è donna. Noi aiutiamo chi è in condizioni di disagio a ritrovarlo. L’obiettivo è migliorare le opportunità di re-inserimento lavorativo per donne in condizioni di svantaggio sociale e/o economico attraverso l’attivazione di un tirocinio lavorativo e di un percorso di formazione. Il progetto nasce in seguito a l’emergenza sanitaria causata dal COVID, per rispondere all’aumento della disoccupazione femminile e per prevenire situazioni di dipendenza economica.

Info utili

Dalle 10 di domenica 19 settembre saranno attivi in Piazza della Frutta il desk per le iscrizioni in loco e per il ritiro dei pacchi corsa (all’interno l’Official t-shirt 2020 in tessuto tecnico e molte sorprese dei nostri sponsor).

Le iscrizioni on line sono attive nel sito: https://www.pinkrun.it/

Costo iscrizione: 13 euro in loco – 14 euro on line (comprensivi dei costi di transazione bancaria)

Negli anni passati sono stati raccolti e devoluti a 17 Onlus selezionate 346.689 euro.

Info

Email info@pinkrun.it

Sito web www.pinkrun.it

Facebook https://www.facebook.com/pinkrun.italy

