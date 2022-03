Pinocchio un naso per scoprire il mondo al teatro ai Colli

La storia del burattino di legno, nato dalle mani e dall’amore del falegname Geppetto, arriva al Teatro ai Colli (domenica 27 marzo, ore 16.30) tra gli appuntamenti domenicali di “Famiglie a Teatro!” con la produzione della compagnia di Teatro Fuori Rotta. Da Carlo Collodi arriva lo spunto per un’ora di spettacolo che racconta la voglia di un bambino di scoprire il mondo. Pinocchio guidato dalla stessa curiosità, vuole mettere il naso dappertutto, con l’ingenuità e la vulnerabilità di un bambino. Pinocchio in ogni situazione fa la scelta sbagliata, che l’abbia soppesata o meno. Ma a ogni caduta si rialza sempre con la stessa energia, pronto e reattivo. Curioso di tutto, verso tutti ben disposto, non concepisce il tradimento, anche se poi lo mette in atto senza saperlo. Pinocchio si fa prendere per il naso da tutti, è testardo e permaloso, ma con un cuore ricco di amore e speranza, anche se è di legno.

In breve

Domenica 27 marzo 2022, ore 16.30

Pinocchio un naso per scoprire il mondo

Teatro Fuori Rotta

Ingresso unico: 6 euro

Info&prenotazioni

Foto articolo da comunicato stampa