"Una brutta persona", Angelo Pintus al Gran teatro Geox

Il 2024 vedrà il ritorno dell'irresistibile comicità di Angelo Pintus con un nuovo show dal titolo "Una brutta persona" e 3 appuntamenti in Veneto: il 13 gennaio alla Zoppas Arena di Conegliano (TV) e l'1 e 2 marzo al Gran Teatro Geox di Padova!

I biglietti sono già disponibili su Ticketmaster, Ticketone e circuiti autorizzati.

Come al solito, il comico triestino non ha svelato molti dettagli riguardo al nuovo spettacolo che porterà sui palchi di tutta Italia tra qualche mese. A dire il vero, questa volta si è superato, annunciando solo il titolo - "Una brutta persona" - e senza nemmeno rilasciare un comunicato stampa. Insomma, attorno allo show aleggia il mistero più assoluto e non c'è alcuna certezza. Anzi, a pensarci bene una certezza c'è: che ci sarà da ridere di gusto, perchè su quel fronte Pintus ha pochi eguali!

Angelo Pintus è tra i comici italiani più noti della televisione, storico protagonista di "Colorado" e della prima edizione di “LOL-Chi ride è fuori”, con il quale ha ulteriormente allargato il suo già affezionatissimo e vasto pubblico e che ha entusiasmato tutti tra risate e tormentoni. È anche reduce dalla serie "Before Pintus" su Prime Video, che racconta la sua vita prima del successo, e dalla conquista del Premio Troisi come comico che ha fatto più ridere gli italiani nel 2020. Ma soprattutto è un vero mattatore della scena, capace di portare dal vivo una comicità irriverente e mai banale. Come Treviso e Padova avranno presto il modo di (ri)scoprire!

