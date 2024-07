Pioncarock 2024: cinque serate di musica live a Pionca di Vigonza

La Parrocchia Sant’Ambrogio è lieta di presentare la 14ª edizione di PioncaRock, l’appuntamento musicale più atteso dell’estate! Dal 17 al 21 luglio, la piazza parrocchiale di Pionca di Vigonza (PD) si trasformerà in un palcoscenico per quattro serate di musica e intrattenimento. Oltre 50 i volontari coinvolti, con incasso ogni anno interamente devoluto alla parrocchia.

Il programma

Mercoledì 17 luglio: PioncaRock Contest

Dalle 20:30, quattro band emergenti si sfideranno a colpi di brani inediti. Sul palco saliranno Annabit, Devotion 9, Evolve Alba e Green Green Artichokes. Un’occasione imperdibile per scoprire nuovi talenti del panorama musicale locale. Presenta la serata Cinzia Agostini, diretta streaming su www.radiostudio91.live!

Giovedì 18 luglio: Elisa Real Tribute

Una serata speciale dedicata alla musica di Elisa, con una cena su prenotazione che inizierà alle 20:00, oltre al menù alla carta disponibile ogni sera. Un’esperienza unica per gli amanti della buona musica e della buona cucina.

Venerdì 19 luglio: Pink Fly - Tribute to Pink Floyd

Un viaggio nelle atmosfere psichedeliche e progressive dei Pink Floyd, interpretato magistralmente dai Pink Fly. Un evento da non perdere per tutti i fan della storica band britannica.

Sabato 20 luglio: Good Mama Vasco Project

La serata sarà animata dalla musica di Vasco Rossi, grazie alla performance dei Good Mama. Un tributo che farà rivivere le emozioni e l’energia dei concerti del Blasco nazionale.

Domenica 21 luglio: Positiva

Chiusura col botto con i Positiva, band attiva dal 1996 che porterà sul palco il meglio del rock’n’roll. Un finale all’insegna dell’energia e del divertimento.



I concerti inizieranno alle ore 21:30 presso la piazza parrocchiale in via Meucci 24, con cucina aperta dalle ore 20. Ampio parcheggio gratuito disponibile. PioncaRock è patrocinato dalla Città di Vigonza, confermando l'importanza dell'evento nel calendario culturale locale.