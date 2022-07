A Pionca di Vigonza quattro giorni di musica live per il "Pioncarock 2022"

Dal 21 al 24 luglio si terrà a Pionca di Vigonza l'evento musicale live "Pioncarock", organizzato dalla Parrocchia Sant'Ambrogio.

Torna, dopo due anni di stop, l'appuntamento estivo per gli amanti della musica dal vivo, giunto alla sua dodicesima edizione.

I concerti avranno inizio alle ore 21:45, sul piazzale della chiesa. Sarà attivo uno stand gastronomico con panini, birra. Tutto il ricavato viene devoluto alla parrocchia.

Pioncarock propone quest'anno il seguente programma:

Giovedì 21 luglio: Faccia da MAX - Tributo 883 & Max Pezzali

Tutta l'energia di Max Pezzali e degli 883 per iniziare con la giusta carica.

Venerdì 22 luglio: Black Ice - AC/DC Tribute Band

Direttamente da Rimini per portare il rock degli AC/DC sul nostro palco!

Sabato 23 luglio: Keller ban

Due ore di spettacolo nonstop, un viaggio musicale che parte dalle hits dance degli anni ’70-’80 fino ad arrivare alle ultimissime tendenze del momento passando per i più grandi successi disco degli anni ’90.

Domenica 24 luglio: Good Mama Vascoproject

Una serata interamente dedicata al repertorio di Vasco Rossi, per chiudere in bellezza il nostro evento.

Non perdetevi, inoltre, la degustazione di birra in programma giovedì con Eres.Beer, esclusivamente su prenotazione! Per info consultate la pagina https://www.facebook.com/Pioncarock/ o scriveteci (posti limitati!)

Info web

https://www.facebook.com/Pioncarock/

https://www.instagram.com/pioncarock/