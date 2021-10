"Puliamo e rispettiamo, assieme, la nostra città": l'evento a Piove di Sacco

Sabato 16 ottobre ore 15 con ritrovo al Piazzale Lidl, nuovo appuntamento di pulizia (sono oramai oltre 200 in 5 anni), organizzato dall'associazione Intercomunale Brenta Sicuro. L'intento è certamente quello di rendere pulita e decorosa la città ed anche di dare il "buon esempio". All'iniziativa, come di consueto, sono invitati tutti i cittadini.

Verrà fornita l'attrezzatura per le pulizie (guanti, sacchi, pinza) e richiesto il rigoroso rispetto delle disposizioni contro il Covid 19. All'ashtag: #INVICILIARRENDETEVI", in varie squadre, ci muoveremo per scovare il frutto di tante piccole inciviltà.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/brentasicuro/

