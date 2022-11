"Piove di luce" illumina il Natale piovese

Il Natale piovese si accende sulla scia del tramonto di Sabato 26 novembre. In Piazza Vittorio Emanuele II verrà acceso l’abero di Natale a cura dei volontari Pro Loco. L’atmosfera natalizia sarà alimentata da spettacoli per ragazzi a teatro, canti di Natale di una “marcing band” per le vie del Centro Storico nelle giornate di domenica 27 novembre, il 3 - 8 - 10 - 11 - 17 e 24 dicembre.

Domenica 4 Dicembre non mancare ai Mercatini di Natale al Casone Ramei

Sabato 17 dicembre ProLoco e Avis promuovono il tradizionale Concerto Gospel di Natale in Duomo.. imperdibile!

e i concerti saranno tantissimi:

Sabato 3 Dicembre, Orchestra Giovanile della Saccisica con Orchestra Conservatorio "A. Buzzolla"

Martedì 20 Dicembre, Unità Pastorale in Sereno Natale

Giovedì 22 Dicembre, Einstein Ensemble Note Giovani

Venerdì 23 Dicembre, concerto natalizio promosso da Confesercenti

Domenica 18 dicembre, dal mattino e per tutta la giornata, si svolgeranno i Mercatini di Natale. L'evento, in collaborazione con CIA di Piove di Sacco (descrizione breve), prevede un piccolo percorso del gusto con i prodotti più celebri del nostro territorio. Ottimo spunto per i tuoi regali natalizi e per rendere la tua tavola vivace e conviviale promuovendo le aziende locali. Con fontane danzanti, laboratori e animazione. Ultimo evento a precedere la notte di Natale, Sabato 24 Dicembre Christmas Show in piazza Vittorio Emanuele II a cura di Barabao Teatro. Con il Contributo della Camera di Commercio di Padova.

Web: https://www.welcomesaccisica.it/piove-di-luce-1637535606.