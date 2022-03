Famiglie al Teatro ai Colli: in scena “Pippi Calzelunghe"

PIPPI CALZELUNGHE porta la sua allegria a Famiglie al Teatro ai Colli

Domenica 3 aprile al Teatro ai Colli

eventi, pippi calzelunghe , teatro, teatro ai colli

pippi-calzelunghe -spettacolo-famiglie-teatro-ai-colli-3-aprile-2022.html

Famiglie al Teatro ai Colli con “ Pippi Calzelunghe” il 3 aprile 2022

“La casa in tel canal”, spettacolo del fine settimana al teatro ai Colli

Teatro ai Colli (via Monte Lozzo, 16 – Padova)

Domenica 3 aprile 2022, ore 16.30

Pippi Calzelunghe

Fondazione Aida

Ingresso unico: 6 euro

Info&prenotazioni

https://www.teatroaicolli.it/prenotazione-posti

info@teatroaicolli.it

3277661425 – 3296219315

Info web

https://www.facebook.com/events/3064600217187652/

Foto articolo da comunicato stampa

Pippi Calzelunghe, la bambina tutto pepe dalle trecce rosse all’insù ed i calzettoni a righe, nata dalla penna di Astrid Lindgren, arriva al Teatro ai Colli domenica 3 aprile 2022 (ore 16,30) per un nuovo appuntamento della rassegna FAMIGLIE A TEATRO, in una produzione di Fondazione Aida con la regia e l’adattamento di Marinella Rolfart e Pino Costalunga. Scene, costumi e pupazzi di Tjåsa Gusfor, una delle più importanti scenografe svedesi, che ha ricreato il suo micro mondo: una sorta di miniaturizzazione fantastica dove i pupazzi (guidati dagli attori a vista, non nascosti come nel teatro delle marionette) sono i veri protagonisti della scena.

Chi non conosce Pippi? Una bambina fuori dagli schemi che si fa accompagnare nelle sue tante avventure del Signor Nilsson, una scimmietta altrettanto irriverente e simpatica, il cavallo che vive nella veranda di Villa Villacolle, e Annika e Tommy, i suoi vicini di casa e compagni di giochi.

In breve

Teatro ai Colli (via Monte Lozzo, 16 – Padova)

Domenica 3 aprile 2022, ore 16.30

Pippi Calzelunghe

Fondazione Aida

Biglietti

Ingresso unico: 6 euro

Info&prenotazioni

https://www.teatroaicolli.it/prenotazione-posti

info@teatroaicolli.it

3277661425 – 3296219315

Info web

https://www.facebook.com/events/3064600217187652/

Foto articolo da comunicato stampa