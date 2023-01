Pittori nei Lager nazisti, i dipinti e disegni realizzati dagli Internati Militari Italiani alla Sala della Gran Guardia

Inaugurazione: 26 gennaio 2023, ore 17.30

Dal 27 gennaio al 19 febbraio 2023, presso la Sala della Gran Guardia di Piazza dei Signori, è allestita la mostra Pittori nei Lager nazisti. Dipinti e disegni realizzati dagli Internati Militari Italiani”, organizzata, in occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria dall’Associazione Nazionale Ex Internati (A.N.E.I.) - Federazione di Padova, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

In esposizione circa ottanta fra dipinti e disegni realizzati da 16 Artisti, già Internati Militari Italiani nei Lager nazisti.

Le opere fanno parte della collezione del Museo Nazionale dell’Internamento di Padova, gestito dall’Associazione Nazionale Ex Internati - Federazione di Padova, che ha curato l’allestimento della Mostra.



Alcuni disegni e dipinti sono stati realizzati nei Lager, con materiale di recupero; altri invece sono stati creati dagli internati dopo la liberazione dei “Campi” - da parte degli Alleati - o mentre erano in attesa del rimpatrio (che per alcuni è stato possibile solo alla fine del 1945) o nell’immediato dopoguerra.

I disegni e i dipinti esposti sono di alto valore documentale e di grande impatto visivo. Da un lato suscitano grande emozione, proprio perché eseguiti da chi ha vissuto la deportazione e l’internamento, costituendo così un’importante testimonianza sul trattamento cui erano sottoposti i Nostri Militari durante la prigionia; dall’altro gli Autori delle opere presenti nella Mostra, prima di essere chiamati alle armi avevano avuto una formazione artistica e quasi tutti hanno fatto della Pittura e della grafica la loro professione.

Diversi sono le tecniche e i materiali utilizzati: i disegni sono stati realizzati utilizzando la matita, il carboncino e l’inchiostro, su carta, spesso di recupero; i dipinti sono ad acquerello, a tempera, o a olio, su tela, carta o su tavola di legno.

I soggetti illustrano tutti la realtà dei Lager con “vedute”, paesaggi, ritratti e scene di vita quotidiana.

Ingresso libero

Orario: 9.30 – 12.30 | 15 – 18, dal martedì alla domenica, chiuso il lunedì

In occasione di matrimoni nei fine settimana, la mostra non è visitabile

ATTENZIONE - Ingresso persone con disabilità motoria: per l’utilizzo dell’ascensore chiamare il numero di telefono: 049 8205051, negli orari di apertura della mostra.

paganinl@comune.padova.it

Tel. 049 8033041

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/pittori-nei-lager-nazisti