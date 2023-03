Pizzata di primavera in location a sorpresa a Padova

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!

Noi di Oj Eventi Single vi aspettiamo per una fantastica pizzata in un location a sorpresa a Prato della Valle, provincia di Padova! Una serata a tema "Primavera", la stagione dei fiori e dei colori. Infatti durante la serata verranno regalati dei premi al miglior vestito floreale per le donne e per gli uomini a chi si sentirà ispirato e canterà una canzone a tema! Quindi...siete pronti a mettervi in gioco? Per l'occasione avrete la possibilità di conoscere gente nuova e single, stringere nuove amicizie e, perché no, trovare qualcuno a voi affine, programmare altre uscire e condividere nuovi interessi e passioni. Vi aspetta un'imperdibile serata, non mancate! La nostra animatrice Antonella sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l'occasione giusta per poter fare nuove amicizie!

Costi:

Quota senza Vip-card uomo: 12 euro (di quota organizzativa per riservare il posto)

Quota senza Vip-card donna: 10 euro (di quota organizzativa per riservare il posto)

Titolari Vip-card: 7 euro (di quota organizzativa per riservare il posto)

Sconti se porti degli amici

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 17 Aprile 2023. Ritrovo alle ore 19 presso - Fontana Isola Memmia, 35141 Prato della Valle Pd. Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare il 348 8781211.