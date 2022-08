Estate al Planetario di Padova, gli eventi di luglio, agosto e settembre

È iniziata la programmazione estiva al Planetario di Padova. Tante le iniziative, dalle serate con osservazione ai telescopi agli speciali sui grandi classici della fantascienza, ma anche musica e teatro legati alle stelle.

Venerdì 15, 22 e 29 luglio, venerdì 5, 19 agosto alle 21.30

Il cielo al telescopio

Il cielo spiegato nella cupola del Planetario e a seguire osservazione ai telescopi e con l’ausilio del puntatore laser (in caso di meteo sfavorevole in sostituzione dell’osservazione ai telescopi verrà proiettato il filmato CAPCOM GO: LA STORIA DEL PRIMO SBARCO DELL’UOMO SULLA LUNA). Biglietto: 10 euro intero, 8 euro ridotto

Sabato 16 luglio, martedì 30 agosto, giovedì 8 settembre

alle 21

Star Trek tra fantasia e realtà

L’astronomo Luca Nobili e il fisico Ivan Proserpio raccontano curiosità e aneddoti sulle serie classiche e della Next Generation e vedremo come la fantasia ha anticipato invenzioni della nostra vita quotidiana. Per poi arrivare alle grandi domande: potremo mai costruire il motore a curvatura, viaggiare attraverso cunicoli spazio-temporali e utilizzare il mitico teletrasporto? Biglietto: 14 euro

Giovedì 28 luglio, sabato 3 settembre, alle 21

L’altro lato delle fiabe

E se il Principe Azzurro non avesse baciato Biancaneve e la scarpetta di Cenerentola non fosse di cristallo? “ L’altro lato delle Fiabe” è un viaggio attraverso le false credenze sulle favole ma anche un percorso tortuoso attraverso l’animo femminile. Scritto ed interpretato dall’attore Denis Varotto con Andrea Segato al flauto traverso. Al termine spiegazione del cielo e delle costellazioni. Per le tematiche trattate si consiglia un’età dai 10 anni in su. Biglietto: 14 euro

Sabato 30 luglio alle 21, giovedì 1 settembre

Guerre stellari tribute show

Racconteremo storie ed aneddoti dei primi tre film svelando curiosità e giocando sulle loro licenze scientifiche: perché Dart Vader è stato ridenominato Fener? I Tie Fighter potrebbero muoversi realmente come nei film? Viaggiare nell’iperspazio con il Millenium Falcon sarà un giorno possibile? Tra spade laser e cavalieri Jedi, una serata divertente per tutte le età, condotta dall’astronomo Luca Nobili e Ivan Proserpio. Biglietto: 14 euro.

Venerdì 12 agosto alle 21.30

Ex Macello sotto le stelle cadenti

Un percorso tutto dedicato alla scoperta delle stelle cadenti e costellazioni con

spiegazione delle stelle cadenti tra curiosità e casi clamorosi nella cupola del Planetario. A seguire spiegazione del Cielo vero nel parco dell’Ex Macello con puntatore laser e telescopi (in caso di meteo sfavorevole verrà allungate la parte di spiegazione e poi proiettato il filmato CAPCOM GO: LA STORIA DEL PRIMO SBARCO DELL’UOMO SULLA LUNA ). Biglietto: 14 euro

Giovedì 18 agosto alle 21.30

Stelle & bollicine

Evento al Planetario di Padova con visione spettacolare di astri sotto la cupola e successiva osservazione ai telescopi tra degustazione di vino. Biglietto: evento in fase di definizione.

Venerdì 26 agosto alle 21

Stelle&cartoons

Se le sette stelle del Grande Carro sono quelle impresse nel petto di Ken il Guerriero e se gli dei dell’antica Grecia sono la spassosa famiglia della piccola Pollon...allora il vostro Cielo è quello dei cartoni animati. Il cielo è stato un palcoscenico ideale per le avventure dei nostri eroi: non ci resta che imparare a conoscerlo con questo originale appuntamento condotto dall’astronoma Elena Lazzaretto. Biglietto: 14 euro

Sabato 27 agosto, venerdì 2 settembre, sabato 10 settembre alle 21

Le cosmicomiche

Novasymphoniapatavina e il Planetario di Padova presentano “ Le Cosmicomiche” , un appuntamento dedicato ai 12 racconti di Italo Calvino ispirati all’universo e scritti in chiave comica e surreale tra il 1963 e il 1964. Ogni parte è costituita da lettura di un breve estratto di uno dei racconti delle Cosmicomiche, spiegazione astronomica dei temi trattati da Calvino con la cupola del Planetario, musica realizzata dal compositore padovano Fabrizio Castania per arpa e marimba. Biglietto: 12 euro

Sabato 24 settembre, alle 21

Musica al buio

Musica eseguita dal vivo della pianista Eugenia Cross e con le proiezioni sulla cupola del Planetario preparate dall’astronomo Luca Nobili. Brani di Bach, Beethoven, Debussy, Respighi e Rachmaninov vengono eseguiti in parte al buio, in parte accompagnati dalle immagini del Planetario. Al termine spiegazione astronomica. Biglietto: 14 euro

Aperture pomeridiane

Ogni sabato alle 17.30 e domenica alle 16 (consigliato per famiglie con bambini tra i e 5 e 8 anni) e 17.30. Biglietto: 10 euro intero, 8 euro ridotto

