Planetario di Padova: tutti gli appuntamenti del fine settimana in programma su prenotazione

Ecco gli appuntamenti del week end per tutta la famiglia e i due eventi speciali della prossima settimana dedicati al pubblico adulto.

- Venerdì 18.06.2021

ore 17: IL SISTEMA SOLARE e a seguire il filmato TERRA, LUNA, SOLE (età dagli 8 anni in su)

ore 21: IL CIELO DEL MESE e a seguire il filmato EXPLORE (età dai 10 anni in su)

- Sabato 19.06.2021

ore 17:30: IL SISTEMA SOLARE e a seguire il filmato STARS (età dagli 8 anni in su)

- Domenica 20.06.2021

ore 16: SCOPRI IL CIELO CON GALILEO e a seguire il filmato TERRA,LUNA, SOLE (età consigliata dagli 6/7 anni in su)

ore 17:30: I BUCHI NERI e a seguire il filmato STARS (età consigliata dagli 8 anni in su)

Gli speciali della prossima settimana

- Giovedì 24.06.2021

ore 21: Musica dal vivo della pianista Eugenia Cross e con le proiezioni sulla cupola del Planetario preparate dall’astronomo Luca Nobili. Ascoltiamo la musica dei singoli geni compositori come Beethoven e Bach, che sono stati in grado di percepire, nutrirsi e trasmettere la forza della Terra. Un connubio tra l’arte dell’immagine e la musica classica con brani molto conosciuti e di grande impatto. Al termine spiegazione astronomica.

Biglietto: 14 euro

Il concerto viene replicato giovedì 1 e 8 luglio: per prenotare scrivere a segreteria@planetariopadova.it o andare sul sito www.planetariopadova.it alla voce PUBBLICO.

- Sabato 26.06.2021

ore 17.30: Dalla collaborazione tra 800 Padova Festival e il Planetario di Padova torna lo spettacolo dedicato al Cielo dell'Ottocento per la terza edizione del nostro festival.

Biglietto: 10 euro intero, 8 ridotto

