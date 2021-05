Planetario di Padova: tutti gli appuntamenti della settimana in programma su prenotazione

Il Planetario è tornato in attività. Eventi speciali in arrivo per questa estate, corsi di astronomia on line e molto altro. Di seguito il programma della settimana.

Si richiede la prenotazione online (i link per prenotare è indicato in corrispondenza di ogni appuntamento). Parcheggio interno.

Lunedì 3 maggio

- Lunedì 3 maggio ore 17: IL SISTEMA SOLARE e a seguire il filmato STARS (età dai 7 anni in su)

Prenotazioni: https://www.planetariopadova.it/Prenotazione.php?Prog=3282

Mercoledì 5 maggio

- Mercoledì 5 maggio ore 17.30: LE FAVOLE CELESTI e a seguire il filmato VACANZE NEL SISTEMA SOLARE (per famiglie con bambini tra i 5 e i 7 anni)

Prenotazioni: https://www.planetariopadova.it/Prenotazione.php?Prog=3283

Venerdì 7 maggio

- Venerdì 7 maggio ore 17.30: IL SISTEMA SOLARE e a seguire il filmato TERRA, LUNA E SOLE (età dai 7 anni in su)

Prenotazioni: https://www.planetariopadova.it/Prenotazione.php?Prog=3284

- Venerdì 7 maggio ore 20.30: IL CIELO DEL MESE e a seguire il filmato EXPLORE (età dai 10 anni in su)

Prenotazioni: https://www.planetariopadova.it/Prenotazione.php?Prog=3285

Sabato 8 maggio

- Sabato 8 maggio ore 17.30: IL SISTEMA SOLARE e a seguire il filmato STARS (età dai 7 anni in su)

Prenotazioni: https://www.planetariopadova.it/Prenotazione.php?Prog=3279

Domenica 9 maggio

- Domenica 9 maggio ore 16: LE FAVOLE CELESTI e a seguire il filmato VACANZE NEL SISTEMA SOLARE (per famiglie con bambini tra i 5 e i 7 anni)

Prenotazioni: https://www.planetariopadova.it/Prenotazione.php?Prog=3286

- Domenica 9 maggio ore 17.30: SCOPRI IL CIELO CON GALILEO e a seguire il filmato STARS (età consigliata dai 7 anni in su)

Prenotazioni: https://www.planetariopadova.it/Prenotazione.php?Prog=3287

Info

Segreteria - Planetario di Padova

via A. Cornaro 1/B

35128 Padova (PD)

tel: 049.773677

web: www.planetariopadova.it

e-mail: segreteria@planetariopadova.it

Orario Segreteria temporaneo per COVID19:

lunedì e mercoledì ore 15-18

venerdì ore 15-18 e ore 20-23

sabato e domenica ore 15-19

Facebook: https://www.facebook.com/planetariopd/