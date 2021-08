Estate al Planetario di Padova, gli eventi speciali in programma ad agosto e inizio settembre

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 01/08/2021 al 09/09/2021 Orario non disponibile

Il Planetario e l’Associazione Accademia dell’Affresco, in collaborazione con il Comune di Padova, Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche, organizzano una serie di eventi presso l'Ex Macello di via Alvise Cornaro n.1 per la stagione estiva 2021.

Il pubblico, nel rispetto delle regole di contenimento della pandemia in corso, avrà l’opportunità di scoprire la bellezza naturalistica e architettonica di questo singolare luogo, a ridosso delle mura cinquecentesche della nostra bella città, oggetto di restauri recenti da parte dell’Amministrazione Comunale e di interessanti progetti di valorizzazione futura, a beneficio della cittadinanza e dei turisti.

I visitatori potranno rilassarsi partecipando alle diverse attività culturali, di divulgazione scientifica e di conoscenza pratica che si svolgeranno al Planetario, l’Edificio Mostre “Cattedrale” e negli spazi esterni, partecipando attivamente ai Laboratori di Affresco, alle presentazioni in Planetario, alle varie conferenze, corsi, spettacoli e attività laboratoriali con la partecipazione di “Sperimentando” APS, di “Chi ha paura del buio” e dell’Associazione “La Vetta” a cura di Roberto Sannevigo e Loris Nicoletti Planetario di Padova – Associazione Accademia dell’Affresco

Programma

1) Presentazioni spettacolari a cura degli gli astronomi Elena Lazzaretto, Luca nobili e Ivan Proserpio e osservazioni del cielo stellato guidate dal presidente Roberto Sannevigo, con curiosità, notizie e miti, con lo sguardo rivolto all'evoluzione del pensiero umano che ha radici tra le stelle.

Tutti i giorni, ore 9.30-12.30 e 15.30-18.30 e sabato e domenica fino alle 23.30. continuano le visite con ingresso gratuito per il pubblico fino al prossimo 9 settembre.

2) Per festeggiare il prestigioso riconoscimento dell'Unesco alla nostra città apre al pubblico la BOTTEGA DI AFFRESCO MEDIEVALE dell'Accademia dell'Affresco. I visitatori potranno vedere applicate dal vivo le tecniche di realizzazione degli affreschi usate dai maestri del 1300 che hanno reso Padova famosa nel mondo e potranno porre domande direttamente al maestro Loris Nicoletti e ai suoi allievi esperti.

3) Appuntamento speciale con lo spettacolo "Gli astri del '300: il Cielo della Padova medievale", sabato 7 agosto alle 21.30. A questo LINK è possibile effettuare la prenotazione. Dopo lo spettacolo, meteo permettendo, osservazione guidata del cielo.

4) Prosegue la Mostra "Le Lune di Padova", allestita dal Planetario e prodotta dall'NAF-Osservatorio Astronomico di Padova con interessanti fotografie e notizie,

Inaugurata il 16 luglio, la mostra iconografica Le Lune di Padova, a cura di Gabriele Cremonese, Simone Zaggia e Valeria Zanini curatrice del Museo La Specola dell’INAF di Padova, racconta gli studi e le scoperte fatti sulla Luna e sulle innumerevoli Lune che popolano il Cielo, dagli astronomi che a Padova sono nati o hanno operato: da Galileo, che nel 1609 per la prima volta nella storia dell’umanità rivolse il suo telescopio al nostro satellite, rivelandone la vera natura, sino i recentissimi studi dell’esosfera lunare condotta dal team dei planetologi padovani, passando attraverso alle numerose scoperte di altre Lune che hanno costellato la storia dell’astronomia degli ultimi 400 anni.

5) Esposizioni sul CLIMA e sulla BIODIVERSITA' con esperimenti e curiosità.

6) In dialogo con Tenzo - Conversazioni filosofiche per tutti con i proff. Emiliano Brajato e Michele Basso:

21 agosto, ore 20.30 - "La bellezza salverà il mondo?"

4 settembre, ore 20.30 -"Pensare è orientarsi nel cosmo".

Informazioni

prenotazioni www.planetariopadova.it

cell. 377 168 6992

segreteria@planetariopadova.it

https://www.frescoacademy.com/ - cell. 334 3029 793

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/estate-al-planetario-di-padova-1

Immagine articolo da PadovaCultura

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...