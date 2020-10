Gli speciali di ottobre del Planetario di Padova

La struttura si presenta da qualche anno completamente rinnovata nella parte tecnica con nuovi proiettori, nuovi computer di ultima generazione e nuovo software di proiezione (Dark Matter della ditta SkySkan).

Scopri tutti gli eventi al Planetario di ottobre

Nel 2009 quando fu costruito, completamente digitale con videoproiezione a sei canali era già un sistema d’avanguardia e oggi, dopo dieci anni di attività, con oltre 7.500 presentazioni e più di 300mila visitatori, riapre mantenendo l’ambìto primato tecnologico, completamente rinnovato, con proiettori di ultima generazione, con nuovi più potenti computer e il nuovo software di proiezione e produzione Dark Matter della ditta SkySkan.

Con il passaggio alla risoluzione a 8K aumenta il livello di dettaglio delle immagini, i nuovi proiettori offrono colori brillanti e grande contrasto e il nuovo software permette ulteriori effetti speciali.

Gli “speciali” del Planetario

Infrasettimanali

Ogni martedì alle ore 16

Le Favole Celesti + Vacanze nel Sistema Solare (adatto in particolare per famiglie con bambini tra 5 e 8 anni)

Ogni giovedì alle ore 16

Il Sistema Solare + il filmato Stars

Info: Biglietto intero 10 euro, ridotti 8 euro, promozioni famiglia

Conferenze

Venerdì 2 ore 21, sabato 3 ore 20.30

Dalle Voyager e Oltre: conferenza nel Parco con gli astronomi del gruppo Facebook Chi ha paura del buio.

A seguire, osservazioni al telescopio e proiezioni in cupola del

Info: Planetario. Biglietto 10 euro

Attenzione: al momento entrambe le date sono esaurite.

Speciali

Sabato 17 ore 21: speciale Star Wars tribute

Appuntamento speciale dedicato alla trilogia originaria di Star Wars. Racconteremo la storia della trilogia originale svelando curiosità e giocando sulle loro licenze scientifiche. Una serata divertente condotta dall’astronomo Luca Nobili e Ivan Proserpio.

A seguire riconoscimento delle costellazioni del Cielo.

Info: Biglietto 13 euro

Concerti

Sabato 24 ore 21: concerto musica al buio

La pianista Eugenia Nalivkina esegue al “buio” Beethoven, Bach, Debussy, Rachmaninov, sotto le suggestive proiezioni della cupola del Planetario realizzate e dirette in tempo reale dall’astronomo Luca Nobili. Info: Biglietto 13 euro

Approfondimenti

Corsi di astronomia

In presenza e ora anche on line. Dai 14 anni in sù. Per informazioni: segreteria@planetariopadova.it

Informazioni e prenotazioni

Segreteria - Planetario di Padova

via A. Cornaro 1/B

35128 Padova (PD)

tel: 049.773677

web: www.planetariopadova.it

e-mail: segreteria@planetariopadova.it