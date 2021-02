Il Planetario riapre! Tutti gli appuntamenti in programma su prenotazione

Il Planetario riapre! Al momento, con le attuali disposizioni, solo nei giorni feriali. Necessario prenotare. Gli appuntamenti di questa settimana con relativo link alla pagina di prenotazione:

Venerdì 12 febbraio

ore 16 spiegazione dal vivo Il sistema solare e a seguire il filmato Terra, Luna, Sole (il tutto consigliato dai 7 anni in sù)

https://www.planetariopadova.it/Prenotazione.php?Prog=3248

ore 17.30 spiegazione dal vivo I buchi neri e a seguire il filmato Stars (il tutto consigliato dai 10 anni in sù)

https://www.planetariopadova.it/Prenotazione.php?Prog=3249

ore 21 spiegazione dal vivo Il cielo del mese e a seguire il filmato Explore: da Keplero al futuro su Marte (il tutto consigliato dai 10 anni in sù)

https://www.planetariopadova.it/Prenotazione.php?Prog=3250

Prezzi e altre info

https://www.planetariopadova.it/Info.php

Corsi di astronomia on line:

I nostri corsi (livello 1 e livello 2) sono attualmente in svolgimento. Il prossimo ciclo inizierà a fine marzo. Le iscrizioni verranno aperte verso la fine di febbraio. Gli interessati possono compilare il forum alla pagina: https://www.planetariopadova.it/LeggiNews.php?News=147

Dopo il 20 febbraio riceverete una mai di avviso con tutte le informazioni su contenuti e modalità per l'iscrizione. Attenzione: se avete già compilato questo forum non c'è bisogno di ripetere la procedura in quanto il vostro contatto è già inserito nei nostri archivi.