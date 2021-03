Planetario di Padova: tutti gli appuntamenti in programma su prenotazione

Il Planetario di Padova offre al pubblico spettacoli venerdì pomeriggio e il nuovo ciclo dei corsi on line.

Spettacoli di venerdì 5 marzo

Ore 16: Le favole celesti e Vacanze nel sistema solare (adatto per famiglie con bambini tra i 4 e i 7 anni)

e (adatto per famiglie con bambini tra i 4 e i 7 anni) Alle 17.30: I segreti di Marte, pianeta protagonista di questi ultimi giorni, e il filmato Stars (adatto per tutte le età dai 7 anni in su)

Per prenotare basta scrivere a segreteria@planetariopadova.it

Corsi on line

Sono riaperte le iscrizioni per il nuovo ciclo dei nostri corsi di astronomia in modalità a distanza, Livello 1 e Livello 2. I due livelli sono indipendenti, quindi è possibile iscriversi ad uno o entrambi).

- Livello 1: Il corso di Livello 1 inizierà sabato 27 marzo e avrà come argomenti: Il cielo a occhio nudo e il sistema solare, per un totale di 8 videolezioni registrate+8 appuntamenti live per domande e approfondimenti.

- Livello 2: Il corso di Livello 2 inizierá sabato 3 aprile e avrá come argomenti: La luce e i moti nell'universo, per un totale di 8 videolezioni registrate+8 appuntamenti live per domande e approfondimenti.

Tutte le informazioni sulla home page del sito: www.planetariopadova.it

https://www.planetariopadova.it/Servizio.php?Servizio=3