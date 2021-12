Planetario di Padova, tutti gli eventi di dicembre e del periodo natalizio

Dopo la ristrutturazione, la struttura si presenta completamente rinnovata nella parte tecnica con nuovi proiettori, nuovi computer di ultima generazione e nuovo software di proiezione (Dark Matter della ditta SkySkan).

Nel 2009 quando fu costruito, completamente digitale con videoproiezione a sei canali era già un sistema d’avanguardia e oggi, dopo dieci anni di attività, con oltre 7.500 presentazioni e più di 300mila visitatori, riapre mantenendo l’ambìto primato tecnologico, completamente rinnovato nella tecnologia, con proiettori di ultima generazione, con nuovi più potenti computer e il nuovo software di proiezione e produzione Dark Matter della ditta SkySkan.

Con il passaggio alla risoluzione a 8K aumenta il livello di dettaglio delle immagini, i nuovi proiettori offrono colori brillanti e grande contrasto e il nuovo software permetterà ulteriori effetti speciali.

Il planetario di Padova ha riaperto al Pubblico ogni fine settimana e spettacoli extra per il periodo natalizio!

Programma

Sabato 18 dicembre ore 21:00

EVENTO SPECIALE

Musica al buio

Concerto con pianoforte di Eugenia Kross

Musica dal vivo della pianista Eugenia Cross e con le proiezioni sulla cupola del Planetario preparate dall’astronomo Luca Nobili. Ascoltiamo la musica dei singoli geni compositori come Beethoven e Bach, che sono stati in grado di percepire, nutrirsi e trasmettere la forza della Terra. I brani vengono eseguiti in parte al buio, in parte accompagnati dalle immagini del Planetario.

Al termine spiegazione astronomica.

Info: Biglietto € 14

Domenica 26 dicembre ore 16:00

Live: ‘Le Favole Celesti’ e Filmato: ’Vacanze nel Sistema Solare’. (Adatto in particolare per famiglie con bambini tra 5 e 8 anni)

Domenica 26 dicembre ore 17.30

Live: ‘La Stella di Natale’ e Filmato: ‘Stars’.

Martedì 28 dicembre ore 16

Live: ‘Scopri il Cielo con Galileo’ e Filmato: ‘Vacanze nel Sistema Solare’. (Adatto in particolare per famiglie con bambini tra 5 e 8 anni)

Martedì 28 dicembre Ore 17.30

Live: ‘Il Sistema Solare’ e Filmato: ‘Terra, Luna e Sole’.

Mercoledì 29 dicembre ore 16

Live: ‘Scopri il Cielo con Galileo’ e Filmato: ‘ Vacanze nel Sistema Solare’. (Adatto in particolare per famiglie con bambini tra 5 e 8 anni)

Mercoledì 29 dicembre ore 17.30

Live: ‘La Stella di Natale’ e Filmato: ‘Stars’.

Giovedì 30 dicembre ore 16

Live: ‘Scopri il Cielo con Galileo’ e Filmato: ‘Vacanze nel Sistema Solare’. (Adatto in particolare per famiglie con bambini tra 5 e 8 anni)

Giovedì 30 dicembre ore 17.30

Live: ‘La Stella di Natale’ e Filmato: ‘Stars’.

Informazioni

Segreteria - Planetario di Padova

via A. Cornaro 1/B

35128 Padova (PD)

tel: 049.773677

web: https://www.planetariopadova.it/

e-mail: segreteria@planetariopadova.it

Orario segreteria:

dal lunedì al sabato

dalle 9 alle 12; dalle 15.30 alle 18.30

Facebook: https://www.facebook.com/planetariopd/

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/dicembre-e-natale-al-planetario-2